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北東今雨勢增氣溫降！3颱即將共舞 吳德榮揭路徑、影響

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今北東變天下雨轉涼 快要有3颱 吳德榮揭路徑、影響

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
東北季風增強，今北、東轉雨，有較大雨勢。聯合報系資料照
東北季風增強，今北、東轉雨，有較大雨勢。聯合報系資料照

東北季風增強，北部和東半部要變天轉雨降溫了。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今、明兩天東北季風增強，氣溫明顯下降，北台轉涼。

吳德榮指出，今北、東轉雨，有較大雨勢，明日水氣南移，北台好轉、花東仍有雨，南部山區午後偶有局部短暫降雨。今日各地區氣溫如下：北部20至29度、中部22至33度、南部22至35度及東部21至33度。

吳德榮表示，周三至周五背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有局部零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低，台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右，日夜溫差大。

周五起3天國慶連假，吳德榮說，周五晚至國慶日(周六10日)迎風面水氣稍增、北部、東半部局部短暫雨機率略提高，背風面晴朗穩定；北台氣溫略降。下周日、一(11、12日)東半部水氣仍多、北海岸、東半部偶有局部短暫雨的機率，西半部晴朗穩定。

快要有3颱了，吳德榮說，第26號強颱彩雲在日本東南方海面，未來大致偏北轉北北東而行；另一熱帶低壓TD31在關島東方海面，先偏北再轉向偏東，今將發展成颱。

此外，今(5日)晨4時紅外線雲圖顯示，東太平洋的「颶風」NOLO，即將跨過換日線，變身為西北太平洋的「颱風」，屆時西北太平洋將同時有3個颱風活動，但對台皆無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

吳德榮 東北季風 氣溫

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