清晨5時26分花蓮近海規模3.5地震 最大震度2級

於2026年10月5日清晨5時26分10秒，花蓮縣近海發生一場規模3.5的輕度地震。根據中央氣象署資料，震源深度約為24.7公里，屬於極淺層地震。震央位於花蓮縣政府東北東方約8公里的近海區域。此次地震最大震度出現在花蓮縣鹽寮地區，屬於震度2級，南投縣部分地區感受到1級搖晃。

最大震度2級地區:花蓮縣

花蓮縣鹽寮因地震感受到2級搖晃，這代表多數民眾能感覺到搖晃，室內懸掛物與燈具會輕微擺動，靜止中的汽車亦會輕微晃動。由於震度未達3級，無需特別的震後應變措施。當地民眾建議持續關注後續的餘震資訊，並確保家庭安全用品及應變計畫完備。

最大震度1級地區:南投縣

南投縣部分區域感受到微弱搖晃，震度為1級，此級別多半只有安靜環境中才易察覺。此類震度不會對建築物或日常生活造成影響，民眾無須額外防範措施，但仍可留意官方發布的最新地震消息。

此次地震屬於規模較小且震度較輕的自然震動事件，尚未造成實質災害。根據防震守則，民眾應保持冷靜，室內遇震時應採取趴下、掩護與穩住三步驟，避免靠近窗戶與重物，確保自身安全。地震雖然規模不大，但提醒大家持續做好防震準備與應變計畫，以因應未來可能的地震。

▶看最近地震列表。（文章為AI協作。資料來源：中央氣象署）