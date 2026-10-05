讀者雜誌 探討「博物館處方」

「博物館處方」，世衛組織數年前發布報告，藝術在疾病預防、健康促進、疾病管理和治療中發揮著重要的作用。目前已有多國的精神科、內科醫生開出的處方箋是到博物館、美術館去看展覽，這種療癒已被心理學家證實有效，是對患者注意力的修復。

「我們還能慢下來嗎」，赫特福德大學與英國文化協會合作做了一項研究發現，全世界城市的行人步行速度提升了。分析稱這一趨勢反映如今社會生活節奏在不斷加快，而電腦和媒體更是在其中起到加速的作用。文中也反問：人們還有路可逃嗎？還能回歸寧靜嗎？

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