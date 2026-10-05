日本麥當勞多款漢堡一度停售 食藥署：台灣未輸入相同原料

日本麥當勞近日因配送至北海道的部分牛肉漢堡排可能未達公司品質標準，一度停售大麥克、月見漢堡等十款商品，九十一家門市受到影響，引發台灣消費者關注。衛福部食藥署表示，經洽台灣麥當勞，台灣並未輸入或使用此次日本事件涉及的相同原料。

日本是國人熱門旅遊地點，加上麥當勞在台灣門市眾多，消息傳出後，引發國內消費者關切。食藥署食品組簡任技正廖姿婷表示，媒體報導日本麥當勞部分牛肉漢堡停售一事，經洽台灣麥當勞（和德昌公司）瞭解，台灣與日本麥當勞的菜單及原料供應體系不同，所使用的原料來源亦不同，台灣並未輸入或使用本次日本事件所涉及的相同原料，國人無需緊張。

日本當地媒體報導，相關停售措施九月卅日晚間陸續展開，有消費者在門市發現點餐螢幕上多款牛肉漢堡無法選購。受影響商品多達十款，包括漢堡、吉事漢堡、雞蛋吉事堡、培根生菜堡、雙層吉事堡、大麥克，以及正值秋季熱賣的月見堡、起司月見堡、北海道馬鈴薯黑胡椒月見堡、起司雙層月見堡等，相關夜間加倍牛肉漢堡品項等。

日本麥當勞預計十月三日起恢復供應，但部分門市提前做好調度備用庫存、完成供應準備，提前自二日起恢復販售。根據日本麥當勞說明，這起事件主要是部分牛肉漢堡排可能未符合公司設定的品質標準，因此採取預防性停售措施，目前公開資訊並未指出相關產品遭特定病原菌汙染。