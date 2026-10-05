聽新聞
0:00 / 0:00

遊蕩動物怎解 農業部回應挨批老調

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
遊蕩犬追車、咬人、犬殺野生動物頻傳，問題始終無解。示意圖。聯合報系資料照
遊蕩犬追車、咬人、犬殺野生動物頻傳，問題始終無解。示意圖。聯合報系資料照

有民眾六月在公共政策網路參與平台提案檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）機制，並以動物保護法規範餵食，農業部日前正式回應，卻挨批老調重彈。保育團體認為，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、民眾與公共部門繼續承擔風險。

遊蕩犬追車、咬人、犬殺野生動物頻傳，始終無解。本案提議者表示，自二○一七年台灣正式實施流浪動物零撲殺政策以來，原意是出於人道與對生命的尊重。然現有配套措施（ＴＮＶＲ）趕不上繁殖速度、惡意棄養、重罰難以落實，以及野外人為餵養氾濫，零撲殺政策已步入死胡同，建議檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）。

依規定，農業部應在九月八日前於該平台公開回應，但以還需整理相關資訊，延長兩個月才做出回應。農業部指出，現行動保法並無收容超過十二日即可宰殺等規定，僅患有法定傳染病、重病無法治癒、嚴重影響環境衛生，或其他緊急狀況且嚴重影響人畜健康或公共安全等法定情形，才得依法處理。

至於餵食管理等議題，是否進一步納入動保法規範，農業部指出，餵食者究竟是否為飼主，此為個案判斷問題，為避免未來管理實務及執法認定上的困難及爭議，這仍需審慎研議，凝聚社會共識。

為野生動物而走行動聯盟理事長李宗宸表示，農業部回應正好凸顯現行制度問題，餵食者是否屬於飼主，採逐案認定，這導致長期、固定餵養造成犬貓聚集、繁殖，甚至引發公共安全與生態衝突時，找不到明確的責任人；農業部不應總是以凝聚社會共識為由，拖延修法，讓野生動物、民眾與公共部門承擔風險。

另一個「反對餵食流浪動物入罪化！ 禁餵不是真解方，高強度ＴＮＶＲ與完善動保政策才是正解」提案日前也通過連署，農業部必須在十一月十三日前公開回應。

農業部 野生動物 流浪動物 零撲殺 動保法

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

農業部回應恢復12夜提案 保育團體：不應再以凝聚共識為由拖延修法

路殺熱點也能導航！新北攜手路殺社、導航王 野生動物提醒再升級

獨／新北通報疑似狂犬病發鼬獾 防檢署證實：已加強周邊監測採樣

農業部獸醫所：狂犬病感染動物鼬獾為主 上半年33例

相關新聞

讀者雜誌 探討「博物館處方」

「博物館處方」，世衛組織數年前發布報告，藝術在疾病預防、健康促進、疾病管理和治療中發揮著重要的作用。目前已有多國的精神科、內科醫生開出的處方箋是到博物館、美術館去看展覽，這種療癒已被心理學家證實有效，是對患者注意力的修復。

日本麥當勞多款漢堡一度停售 食藥署：台灣未輸入相同原料

日本麥當勞近日因配送至北海道的部分牛肉漢堡排可能未達公司品質標準，一度停售大麥克、月見漢堡等十款商品，九十一家門市受到影響，引發台灣消費者關注。衛福部食藥署表示，經洽台灣麥當勞，台灣並未輸入或使用此次日本事件涉及的相同原料。

遊蕩動物怎解 農業部回應挨批老調

有民眾六月在公共政策網路參與平台提案檢討遊蕩動物減量政策，例如恢復限期收容（十二夜）機制，並以動物保護法規範餵食，農業部日前正式回應，卻挨批老調重彈。保育團體認為，農業部不應一再以凝聚社會共識為由，讓野生動物、民眾與公共部門繼續承擔風險。

健康你我他／AI給出答案 要自我判斷

前陣子看到健檢報告上的一個陌生名詞，我第一個反應不是急著上網搜尋，而是問AI：「這代表什麼？」幾秒後，AI就用白話解釋，還整理出可能相關的原因。原本看得一頭霧水的報告，突然容易理解，也讓我知道回診時可以問醫師什麼問題。

台灣阿茲海默症口服新藥 全球2期試驗

國內失智症人口約近40萬人，阿茲海默症為主要原因之一，由國人自主研發、用於早期阿茲海默症的口服新藥「TML-6」於9月展開全球第二期臨床試驗，串聯20個臨床試驗中心，包括台灣9家醫院、瑞典7個試驗中心及美國4個臨床中心，預計招募早期阿茲海默症受試者約210名，評估安全性及療效。

醫奉獎個人獎林欣榮 40年戮力實踐醫療創新

花蓮慈濟醫院院長林欣榮是台灣將幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人，更不斷追求「讓昏迷的病人醒過來，躺著不能動的病人站起來，不能走的病人跑起來」，秉此初心從醫逾40年，投入無數先驅性的醫學研究，今年獲得醫奉獎「特殊貢獻獎」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。