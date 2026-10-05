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減少路殺！野生動物熱點 新北納入導航

聯合報／ 記者黃子騰／新北報導
為避免路殺，新北動保處在汐止山區道路設置「穿山甲」警示牌。圖／新北市動保處提供
為避免路殺，新北動保處在汐止山區道路設置「穿山甲」警示牌。圖／新北市動保處提供

「動物出沒，請注意」，山區開車，導航不只能提醒彎路、陡坡、測速等，還會警示野生動物出沒。新北市動保處攜手農業部、路殺社及導航王Ａｐｐ，將野生動物通報、路死及觀察資料彙整轉化為導航王行車資訊，提醒駕駛人行經相關區域時提高警覺，減少路殺。

新北山區、郊區道路與自然環境交會區域常見穿山甲山羌、鼬獾、白鼻心、麝香貓等野生動物，在覓食、移動或繁殖期間穿越道路時，恐遭路殺，新北市動保處指出，除了既有道路警示，也可運用數位工具增加提醒管道。

動保處表示，新北市過去針對野生動物較常出現區域，陸續設置野生動物出沒告示牌，此次合作整合新北既有野生動物通報資料，以及路殺社長期累積的路死、目擊及觀察資料，經資料彙整及分析後，將具相關紀錄的道路區域轉化為導航提醒資訊。

動保處指出，提醒範圍涵蓋新北部分山區、郊區及自然環境與道路交會區域，例如，汐止山區穿山甲（當心動物警示牌）、新店達觀里設置「動物出沒，請注意」告示，上面則有可愛穿山甲圖案，希望用路人注意道路兩側及前方路況，以免不小心輾壓、壓死野生動物。

農業部生物多樣性研究所研究員林德恩呼籲，民眾多多利用一九九九等管道通報動物資訊，除協助處理個案，也能累積成為了解野生動物活動的重要參考。掌握了長期累積的路死、目擊及觀察資料，可作為了解部分道路周邊野生動物活動情形的參考，再將相關資訊轉化為駕駛人容易理解的導航提醒，實際運用生態資料。

新北市動保處表示，野生動物與道路環境的安全需要生態資料、用路人行為及各相關單位共同配合，提供野生動物相關資訊；民眾如發現受傷或死亡的野生動物，可撥一九五九動保專線或一九九九市民熱線通報。

野生動物 導航 新北 穿山甲 山羌

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