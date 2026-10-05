中聯油脂 兩度申請食用油復工遭拒

中聯油脂七月爆發致癌油重大食安事件，除遭重罰，衛福部要求該公司無限期停業。然上周中聯油脂於人力銀行招聘食品技師，月薪四萬一千元至四萬二千元。台中市衛生局表示，收到該廠製造飼料的復工申請，將派員實地查訪，再決定是否准其復工，至於食用油，兩度遞交復工申請，均被拒絕。

對於中聯申請復工，衛福部食藥署表示，已將第三方獨立調查結果、完整報告，函送台中市政府，要求業者依照報告所列出的缺失，盡速改善。中聯後續復工申請及相關產品處置，均由台中市政府依權責及相關規定辦理。

台中市衛生局表示，中聯油脂日前申請生產飼料部分先行復工，不過，以往黃豆原料進廠後，產線是在同一工廠製作，衛生局認為這與現行法令有所牴觸，為此，函文向中央請示；中央十月二日回覆「只要標示清楚即可，並由地方自行認定」。因此，將待派員進一步確認廠房是否明白標示和區分，再決定是否准其復工。

至於食用油部分，中聯曾於七月底及八月中旬兩度遞交復工申請，但台中市均以「未完整釐清內部管理及系統性防線失靈根本原因、欠缺具體成效驗證」為由，依法駁回與退請補正。中市衛生局表示，食用油部分目前仍未准予重新復工。

中聯油脂上周在人力銀行招聘食品技師，且「徵才行為活躍」，外界質疑，此舉恐為醞釀復工。該公司開出四萬一千元至四萬二千元月薪，聘用一名食品技師，工作內容包括執行食安計畫、風險評估，規畫並推動改善措施，以符合「食安法」需求，並需針對新進員工進行教育訓練。

薪資不高，但招聘條件卻相當嚴格，需為食品科學相關科系大學、碩士畢業，需有高考食品技師證照，熟悉SQF相關條文、具備稽核經驗，且擅長HACCP、ISO 9000、ISO 22000食品安全管理系統。

執業食品技師劉忠翰表示，中聯為國內大型食用油脂業者，豈料招募食品技師，月薪最高四萬二千元，但這只能聘到「無經驗、剛畢業考上國考執照」的新進食品技師。一般來說，取得國考證照，且執業滿二年換取執業執照、具經驗的食品技師，通常為五萬起跳，且依專業另有加給。