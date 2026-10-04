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指萬華警搜查同志酒吧涉歧視 伴盟要求蔣萬安道歉

聯合報／ 記者李柏澔林麗玉／台北即時報導
台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人。圖／警方提供
台北市警方昨持票搜索萬華區某酒吧，清查現場上百人。圖／警方提供

針對台北市政府警察局萬華分局進入西門町男同志主題酒吧執行搜索一事，台灣伴侶權益推動聯盟今晚發布聲明表示，多元友善不能口惠而實不至，要求台北市長蔣萬安必須道歉。

台北市長蔣萬安今受訪表示，「這次發生同仁造成這個歧視性事件，已經違背了我們的原則，我很遺憾，也對被冒犯的朋友很抱歉」。至於執法過程當中有發生歧視的言論當然就要嚴加檢討，已經要求警局除了對個案依規定處置，更要加強警紀宣導，絕對不能再有人民保母歧視的狀況發生。

伴盟今透過聲明指出，多年來同志酒吧、三溫暖等同志聚集場所遭遇不當臨檢、盤查的事件從未真正消失，每一次事件發生，同志與人權團體投入大量心力陳情、提案、監督，最後得到的答案卻總是高度相似，例如個別員警懲處、警察全面接受性平教育、列入管考，然後結案。

該聲明指出，昨天的事件再次重演了這個劇本，萬華分局一開始否認員警羞辱身心障礙者，在錄音曝光後，才承認員警言行不當，宣布懲處，並再次表示將持續加強教育訓練，昨天的事件已再次證明，如果警方的性平教育停留在打卡簽到、行禮如儀了事，永遠無法真正處理執法體制中根深蒂固的偏見。

該聲明表示，不當執法與歧視不能永遠等到事件爆發後，才由被害人自己證明受辱、由民間團體自己蒐證、由媒體曝光，最後再交回原本的機關自行檢討，台北市政府應建立反歧視申訴制度，明確定義什麼是直接歧視、間接歧視、交織性歧視、騷擾與報復，也應研議建立起公正、專業、可信賴的申訴調查程序，並應建立包括證據保全、調查結果公開、清楚究責的有效救濟機制。

該聲明提出3點訴求，包含台北市長蔣萬安應代表台北市政府，就本次歧視與不當執法事件，向當事人、同志社群及身心障礙社群公開道歉；台北市政府應啟動有外部專家參與的調查，而非僅由警察體系自行調查；台北市政府應提出地方層級的反歧視申訴調查制度與地方自治法制相關方案，同時中央也應盡速完成綜合性反歧視法立法。

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蔣萬安 同志 萬華 性別歧視

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