醫奉獎個人獎林欣榮 40年戮力實踐醫療創新

花蓮慈濟醫院院長林欣榮是台灣將幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人，更不斷追求「讓昏迷的病人醒過來，躺著不能動的病人站起來，不能走的病人跑起來」，秉此初心從醫逾40年，投入無數先驅性的醫學研究，今年獲得醫奉獎「特殊貢獻獎」。

1980年以國防醫學院醫學系第一名畢業後，林欣榮留任三軍總醫院投入腦神經外科領域，跟隨神經外科國際權威泰斗施純仁教授，鑽研腦神經外科。

年輕時曾開刀38小時

林欣榮年輕時，一天24小時幾乎都在開刀。神經外科醫師猶如「午夜牛郎」，那時尚未強制騎機車要戴安全帽，一旦下午接獲車禍腦傷需要手術的患者，經檢查及麻醉，常是凌晨上刀，動刀到早晨7、8點，然後又接續白天手術。「有時接連三天三夜開刀，只能趁空在開刀房睡覺，甚至是坐著就睡著了。」有一次手術時間更長達38小時。

「身為一個醫師，絕對不能只專注在臨床，還要懂得深入研究。」施純仁教授的一句話，促使林欣榮從住院醫師起，除照顧病人，也在實驗室做研究。升任主治醫師不久，便獲得國科會獎學金至紐約州立大學石溪校區攻讀博士學位，3年就取得學位。

鑽研細胞移植等領域

美國進修時，林欣榮汲取腦移植、再生療法、巴金森氏症治療等嶄新醫學概念。1989年完成學業回國後，投入藥物研發及細胞移植等醫學領域，1996年成為台灣將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人的第一人。接受這項治療的病友黃先生，移植後半年，便能正常走路、爬山，還考上二專夜校，決定把生病那10年重新活一次。

2022年，花蓮慈濟更成為台灣第一家能幫患者培養幹細胞進行脊髓損傷治療的醫院。2021年9月的一場工作意外，阿翰的胸椎第12節脊髓損傷，肚臍以下完全失去知覺，治療半年後，半身遲遲感受不到知覺，於是2023年9月到花蓮慈濟接受自體骨髓間質幹細胞回輸手術，復健二個月後，現在可用大腿根部或骨盆的力量嘗試跨出步伐。

近年花蓮慈濟推動中西醫合療，以中西醫整合精準醫學，應用在退化性神經疾病及癌症治療。2023年間，中西醫合療團隊針對巴金森氏症等腦神經退化性疾病、癌症等病友，首創以病人基因檢測結果分析或用病人全基因體及全外顯子等定序結果，找出致病基因，再找出可作用在致病基因或相關作用的中草藥，進一步幫助病人。

造福病人站起來走路

一位來自香港的蔣姓病人無法自行走路，經找出為PRKN基因缺損部分治療的中草藥，與針灸、幹細胞療法、復健結合，病人如今已能重溫在高爾夫球場上的揮桿時光。2020年，新冠肺炎疫情席捲全球，花蓮慈濟中西醫研發可以阻斷病毒的「淨斯本草飲」，幫助40多個國家抗疫。

林欣榮很少談自己對病弱者的關懷，包括自費自假去莫三比克等多地義診，總說那是該做的事。但他特別記得與一位女無家者的情緣。一次寒冬送暖活動中，他在花蓮後站認識這名50多歲的女無家者，女無家者遞給他兩千元，堅持請他轉捐給弱勢者。

第二年再相遇，發現她腹部隆起如懷孕六、七個月，且雙腳腫脹滲水，立即要她就醫，但女無家者掛心身邊的狗婉拒就醫。林欣榮二話不說，請縣政府幫忙安置小狗，她才同意就醫，並確診為卵巢癌。如今女無家者完成治療後，又回到新城火車站繼續當無家者。林欣榮說，醫師就是要持續面對病人，積極正向解決病人的問題。

花東地區颱風地震等天災頻仍，例如去年光復鄉堰塞湖潰堤造成土石流。醫院急診突然出現一、兩百個傷患，還要派大量醫護等人員去第一線開設醫療站，並和慈濟志工、鏟子超人等在第一線救災，林欣榮坦言，這真是非常困難的事。

花蓮慈濟躍台灣前十

今年美國Newsweek全球最佳醫院評比，花蓮慈濟為全台灣前十名，算是偏鄉的一個奇蹟。年逾七十的林欣榮內心深處，最掛念的是如何提升東部的醫療水平，「雖然我們在東部，但一山要比一山高，別人會的我們要會，別人不會的我們也要會，要永遠進步和創新，繼續守護每一個生命，落實健康平權。」他說，不只花蓮慈濟，所有的東部醫院都要一起變好。

林欣榮小檔案

年齡：71歲

出生地：台南市

學歷：

●美國紐約州立大學石溪校區博士

現職：

●花蓮慈濟醫院院長

經歷：

●中國醫藥大學附設醫院神經精神醫學中心院長

●中國醫藥大學北港附設醫院院長

主要事蹟：

●2023年，中西醫合療團隊針對巴金森氏症等腦神經退化性疾病等病友，首創以病人基因檢測結果找出致病基因，再找出中草藥治療。

●2022年，花蓮慈濟成為台灣第一家能自行幫患者培養幹細胞進行脊髓損傷治療的醫院。

●1996年，台灣第一位將胚胎腦部神經幹細胞成功移植在巴金森氏症病人。

訪查員／蔡恬芯、林芷妍

花蓮慈濟醫院院長林欣榮正在為巴金森氏症患者進行腦部手術。圖／花蓮慈濟醫院提供

花蓮慈濟醫院院長林欣榮每年歲末之際，都會帶領院內同仁為照顧戶進行居家打掃關懷。圖／花蓮慈濟醫院提供