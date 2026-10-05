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健康你我他／AI給出答案 要自我判斷

聯合報／ 文／魏世昌（宜蘭市）
AI幫我理解健檢報告、整理問題，但不能讓AI取代醫師的診斷。圖／魏世昌提供
AI幫我理解健檢報告、整理問題，但不能讓AI取代醫師的診斷。圖／魏世昌提供

前陣子看到健檢報告上的一個陌生名詞，我第一個反應不是急著上網搜尋，而是問AI：「這代表什麼？」幾秒後，AI就用白話解釋，還整理出可能相關的原因。原本看得一頭霧水的報告，突然容易理解，也讓我知道回診時可以問醫師什麼問題。

這是AI可以讓人更健康的地方。看不懂醫療名詞，可以請它解釋；想開始運動，可以請它安排簡單計畫；看完醫師後，也能把注意事項整理成容易記住的提醒。

但AI方便，也可能讓人太相信它。

像有時工作忙了一陣子，晚上回家覺得胸口悶、心跳也比平常快，若問AI後得到「可能是壓力或疲勞」的回答，就容易想著睡一覺應該就好了。若是症狀持續，甚至愈來愈明顯，仍應該就醫，而不是把AI的回答當成診斷。

所以，使用AI查健康資訊，不能只問答案，還要學會判斷。看到疾病、藥物或檢查數值等資訊，可以追問資料來源，再到醫院、衛福部等可靠網站交叉確認；如果找不到依據，或不同來源說法不一，就不要急著照做。涉及診斷、用藥或症狀惡化時，更不能讓AI取代醫師。

AI可以成為健康幫手，但前提是我們也要學會怎麼使用它。讓AI幫我們看懂資訊、整理問題， 最後的健康判斷，仍要握在自己手上。

健檢報告 心跳 健康

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