明起2地轉涼有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

明天東北季風增強，北部、東北部明顯降溫，且有局部大雨，中央氣象署預報員王品翔表示，周二起北東高溫降至25至27度、低溫22至24度，周四、周五更有機會出現20度以下低溫，南部則注意日夜溫差；另彩雲已增強為強烈颱風，而颶風「Nolo」預計今晚至明天通過換日線，形成中度颱風「諾洛」，均不會影響台灣。

王品翔說，彩雲已於今下午2時升級為強烈颱風，近中心最大風速每秒55公尺，每小時13公里速度，向北進行。中心氣壓910百帕，近中心最大風速每秒55公尺，瞬間最大陣風每秒68公尺，七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑120公里，未來持續朝北移動，對台灣沒有影響。

而颶風Nolo目前距離換日線僅500公里，預計今晚至明天就會通過換日線，形成今年第27號颱風「諾洛」，預計其強度為中度颱風等級，未來一路向西移動，但距離遙遠，對台灣不會有影響。

近一周天氣。圖／取自氣象署

針對未來1周天氣，王品翔指出，明天（5日）大台北、東北部有局部大雨，午後南部山區有較大雨勢；周二至周日（6至11日）大台北、東半部、恆春半島有局部短暫雨，午後南部、各山區有短暫陣雨；另外，周三至周五（7至9日）迎風面的基隆北海岸、東半部、恆春半島需留意長浪。

溫度部分，王品翔表示，明天東北季風增強，周二至周日將影響台灣天氣，北部、宜花高溫降為25至27度，低溫22至24度，感受偏涼。

尤其周四、周五（8、9日）水氣偏少，北部、竹苗近山區的平地有出現20度以下低溫的機率；而中南部未來一周高溫仍有31、32度，低溫24至26度，需留意日夜溫差大。