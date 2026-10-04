乳癌早期發現比例從3成升至近7成 國健署籲40至74歲女性「2年一次」

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，但早期乳癌治療效果佳，能否及早揪出病灶成為關鍵。國健署癌症防治組組長謝佩君表示，透過癌症篩檢發現的乳癌，早期個案比例可由約三分之一提高至三分之二，呼籲40至74歲女性善用公費乳房X光攝影篩檢，每2年檢查一次，不要等到身體出現異常才就醫。

每年10月為乳癌防治月，中華民國乳癌病友協會今在台北市政府前廣場舉辦「2026點亮雙色粉紅絲帶」活動，鼓勵符合資格女性直接接受檢查。中華民國乳癌病友協會理事長黃淑芳呼籲，乳癌防治不能等到身體出現異狀才開始，今年活動以「40–74定期乳篩，PINK健康！」為主題，希望串聯起篩檢、治療、預防復發及健康生活，讓乳癌防治成為女性長期健康管理的一環。

政府自2025年起擴大公費乳癌篩檢年齡，由原本45至69歲，擴大為40至74歲女性，每2年可接受1次免費乳房X光攝影檢查。謝佩君說，乳癌篩檢「不是別人的事，是你的事、我的事，也是大家的事」，符合資格女性應把定期篩檢當成照顧自己健康的重要行動。

國健署最新資料顯示，乳癌是我國女性發生率最高的癌症，發生高峰約落在45至69歲。乳房X光攝影可利用低劑量X光偵測乳房內的鈣化點或微小腫瘤，甚至找出尚未出現症狀的零期乳癌。國內研究顯示，定期接受乳房X光攝影，可降低30%晚期乳癌發生率及41%乳癌死亡率。

依據國健署統計，114年度乳癌篩檢人數達126萬人，較113年成長36.3%，其中新增40至44歲及70至74歲目標族群共約32.6萬人接受服務，占整體乳癌篩檢人數25.9%。2026年截至9月底已有約 96.2萬人次接受乳房攝影篩檢，國健署鼓勵今年度符合篩檢資格但還未做乳攝檢查民眾，主動參與, 把握早期發現、早期治療的機會。

謝佩君提醒，即使平時注意乳房狀況，仍不能取代乳房X光攝影篩檢，若發現乳房腫塊、外觀或皮膚異常等症狀，也不應等待下一次篩檢時間，應盡速就醫檢查。對40至74歲女性而言，每2年一次乳房X光攝影，只需花一點時間，就可能替自己爭取更早發現乳癌、及早治療的機會。