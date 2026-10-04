快訊

兒勸81歲母搬進高齡住宅！3個月後探望卻越來越少 她聽到一句話心涼

影／賴總統親自迎接！蔡英文現身沈伯洋競總開幕 宣布接任競總主委

楊双子德國講座口譯狂出包！中國、中華民國都沒翻 出版社緊急換人

聽新聞
0:00 / 0:00

什麼是「美沙冬」？為何可毒品減害？ QA一次看

中央社／ 台北4日電
台北市長選戰，讓毒品減害政策再度進入民眾目光。示意圖／Ingimage
台北市長選戰，讓毒品減害政策再度進入民眾目光。示意圖／Ingimage

台北市長選戰，讓毒品減害政策再度進入民眾目光，提供吸毒者美沙冬與乾淨針頭，已行之有年，什麼是美沙冬、為何它可減害，中央社透過QA一次看台灣毒品防治策略。

Ｑ：美沙冬是什麼？

台灣科技媒體中心今天邀請專家說明毒品防治策略，國立陽明交通大學公共衛生研究所教授陳娟瑜解釋，美沙冬（methadone）與丁基原啡因（buprenorphine）都是用於治療海洛因等鴉片類成癮。

這些治療可減輕戒斷與渴求，減少非法使用、注射、感染及死亡風險，協助穩定生活。不論是美國國家藥物濫用研究所（NIDA）、聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）、世界衛生組織（WHO）均支持其實證效果，持續治療可為復元的一部分。

陳娟瑜指出，台灣將美沙冬與丁基原啡因分別列為第2級、第3級毒品及同級管制藥品，依法處方使用屬合法醫療。美沙冬通常須每天到指定點服用；丁基原啡因經評估可帶回家使用。

成癮治療未全面納健保，可申請衛福部補助，美沙冬藥品與給藥服務費全額補助，丁基原啡因依規定補助，可能有自付差額。

Ｑ：為什麼美沙冬可以用來減害？

台北市立聯合醫院昆明防治中心、林森中醫昆明院區精神科醫師陳裕雄指出，美沙冬藥效作用時間長達24至48小時，相較海洛因為約3至5小時，可降低海洛因使用者戒斷症候群的出現，減少對海洛因的渴癮（craving）。

台灣的美沙冬維持治療採口服方式，經醫師評估及劑量調整，可以穩定減少戒斷症狀與渴求，降低反覆尋求及使用非法鴉片類物質的需要。

陳裕雄表示，美沙冬的效果不只在於緩解戒斷，還包括降低死亡與感染風險、提高治療留存，協助個案恢復工作、人際關係及生活功能。因此，美沙冬同時具有治療與減害的角色。

陳裕雄提到，近年來以「維持治療」（maintenancetreatment）的概念，強調美沙冬是協助個案長期穩定病情與恢復生活功能的治療方式，其作用不限於短期緩解戒斷症狀。

陳裕雄表示，維持治療期間仍需要服藥，不能直接解讀為治療失敗。身體對藥物產生依賴，也不等同於失控使用、持續受害的成癮狀態。評估治療成效，應看健康、使用行為與生活功能是否改善，而不只是是否停藥。

Ｑ：為什麼要討論毒品減害？

新竹馬偕紀念醫院精神科主任吳易澄說，減害本身也帶著將毒品使用「疾病化」的思維，但不代表這是一種完全的「除罪化」。一個使用毒品的人究竟被理解為需要治療與照顧的「病人」，還是需要控制與懲罰的「罪犯」，也從來不只是藥物本身所決定。

吳易澄表示，同樣是使用成癮物質，有人易取得醫療、同情與治療；有人卻受污名、排除，甚至首先進入刑事司法體系。這樣的差異與階級、社會位置及取得醫療資源的能力密切相關，毒品政策不只是如何管理一種物質，也映照出社會如何看待貧窮、不平等與處於邊緣位置的人。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 海洛因

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

發乾淨針具是鼓勵吸毒？成癮專家：海洛因成癮是腦疾病 美沙冬防復發

黃偉哲曝台南20年前率先推清潔針具、美沙冬療法 成全國毒防政策

挺沈伯洋昔日毒品政策主張 張景森提國際經驗酸蔣萬安亂打又亂說

清潔針具美沙冬阻愛滋 羅一鈞：1元防治省19元醫療費

相關新聞

明起2地轉涼有大雨 彩雲升級強颱、諾洛最快今晚跨境成中颱

明天東北季風增強，北部、東北部明顯降溫，且有局部大雨，中央氣象署預報員王品翔表示，周二起北東高溫降至25至27度、低溫22至24度，周四、周五更有機會出現20度以下低溫，南部則注意日夜溫差；另彩雲已增強為強烈颱風，而颶風「Nolo」預計今晚至明天通過換日線，形成中度颱風「諾洛」，均不會影響台灣。

櫛瓜多汁怎麼挑？北農曝「採買指標」：味道發苦千萬別吃

清甜鮮嫩的櫛瓜近年來深受民眾喜愛，不過究竟該如何挑選才能避免買到纖維粗硬、肉質軟爛的地雷？臺北農產運銷公司（北農）日前在臉書粉專發文分享食農知識，指出櫛瓜其實是「南瓜的變種」，並公開「6大挑選指標」；同時也特別提醒民眾，若烹調後入口察覺帶有明顯「異常苦味」，切勿繼續勉強吞下肚，以免引發急性腸胃不適。

什麼是「美沙冬」？為何可毒品減害？ QA一次看

台北市長選戰，讓毒品減害政策再度進入民眾目光，提供吸毒者美沙冬與乾淨針頭，已行之有年，什麼是美沙冬、為何它可減害，中央社...

乳癌早期發現比例從3成升至近7成 國健署籲40至74歲女性「2年一次」

乳癌長年位居台灣女性癌症發生率首位，但早期乳癌治療效果佳，能否及早揪出病灶成為關鍵。國健署癌症防治組組長謝佩君表示，透過癌症篩檢發現的乳癌，早期個案比例可由約三分之一提高至三分之二，呼籲40至74歲女性善用公費乳房X光攝影篩檢，每2年檢查一次，不要等到身體出現異常才就醫。

防疫學會：公衛減害與毒品開放不能混淆 嚴守社區與校園防疫反毒紅線

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。中華民國防疫學會理事長王任賢發表聲明指出，公衛減害與毒品開放不能混淆，防疫學會呼籲嚴守社區與校園防疫反毒紅線。聲明全文如下：

不鏽鋼鍋現彩虹斑是壞掉？廚具大廠揭「光線折射真相」 2好物輕鬆去漬

不鏽鋼鍋具耐磨、導熱均勻且不易塗層脫落，是許多家庭廚房的料理首選；然而在使用一段時間後，不少民眾常發現鍋底悄悄浮現一圈神祕的「七彩光澤」或霧白色斑印，不禁懷疑是否為鋼材變質。對此，炊具大廠直指這種現象完全是正常的物理與化學反應，鍋具結構既未受損更無安全疑慮，民眾切勿慌張將好鍋丟棄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。