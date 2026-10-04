什麼是「美沙冬」？為何可毒品減害？ QA一次看

台北市長選戰，讓毒品減害政策再度進入民眾目光，提供吸毒者美沙冬與乾淨針頭，已行之有年，什麼是美沙冬、為何它可減害，中央社透過QA一次看台灣毒品防治策略。

Ｑ：美沙冬是什麼？

台灣科技媒體中心今天邀請專家說明毒品防治策略，國立陽明交通大學公共衛生研究所教授陳娟瑜解釋，美沙冬（methadone）與丁基原啡因（buprenorphine）都是用於治療海洛因等鴉片類成癮。

這些治療可減輕戒斷與渴求，減少非法使用、注射、感染及死亡風險，協助穩定生活。不論是美國國家藥物濫用研究所（NIDA）、聯合國毒品和犯罪問題辦公室（UNODC）、世界衛生組織（WHO）均支持其實證效果，持續治療可為復元的一部分。

陳娟瑜指出，台灣將美沙冬與丁基原啡因分別列為第2級、第3級毒品及同級管制藥品，依法處方使用屬合法醫療。美沙冬通常須每天到指定點服用；丁基原啡因經評估可帶回家使用。

成癮治療未全面納健保，可申請衛福部補助，美沙冬藥品與給藥服務費全額補助，丁基原啡因依規定補助，可能有自付差額。

Ｑ：為什麼美沙冬可以用來減害？

台北市立聯合醫院昆明防治中心、林森中醫昆明院區精神科醫師陳裕雄指出，美沙冬藥效作用時間長達24至48小時，相較海洛因為約3至5小時，可降低海洛因使用者戒斷症候群的出現，減少對海洛因的渴癮（craving）。

台灣的美沙冬維持治療採口服方式，經醫師評估及劑量調整，可以穩定減少戒斷症狀與渴求，降低反覆尋求及使用非法鴉片類物質的需要。

陳裕雄表示，美沙冬的效果不只在於緩解戒斷，還包括降低死亡與感染風險、提高治療留存，協助個案恢復工作、人際關係及生活功能。因此，美沙冬同時具有治療與減害的角色。

陳裕雄提到，近年來以「維持治療」（maintenancetreatment）的概念，強調美沙冬是協助個案長期穩定病情與恢復生活功能的治療方式，其作用不限於短期緩解戒斷症狀。

陳裕雄表示，維持治療期間仍需要服藥，不能直接解讀為治療失敗。身體對藥物產生依賴，也不等同於失控使用、持續受害的成癮狀態。評估治療成效，應看健康、使用行為與生活功能是否改善，而不只是是否停藥。

Ｑ：為什麼要討論毒品減害？

新竹馬偕紀念醫院精神科主任吳易澄說，減害本身也帶著將毒品使用「疾病化」的思維，但不代表這是一種完全的「除罪化」。一個使用毒品的人究竟被理解為需要治療與照顧的「病人」，還是需要控制與懲罰的「罪犯」，也從來不只是藥物本身所決定。

吳易澄表示，同樣是使用成癮物質，有人易取得醫療、同情與治療；有人卻受污名、排除，甚至首先進入刑事司法體系。這樣的差異與階級、社會位置及取得醫療資源的能力密切相關，毒品政策不只是如何管理一種物質，也映照出社會如何看待貧窮、不平等與處於邊緣位置的人。

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