防疫學會：公衛減害與毒品開放不能混淆 嚴守社區與校園防疫反毒紅線

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。中華民國防疫學會理事長王任賢發表聲明指出，公衛減害與毒品開放不能混淆，防疫學會呼籲嚴守社區與校園防疫反毒紅線。聲明全文如下：

近日民進黨沈伯洋立委，將過往主張「社區中心提供毒品與針頭」、「毒品與藥品劃上等號」等論述，包裝為「公共衛生減害（Harm Reduction）政策」並向外界反駁說明，本會發表嚴正聲明強調，專業的公共衛生防護絕非「美化毒品」或「放任社區供毒」的護身符，嚴厲譴責以模糊的公衛名詞誤導大眾、挑戰國家反毒防線之行為！

一、 偷換概念！替代治療不等於「社區開放供毒」

公衛體系下的「美沙冬替代治療」或「清潔針具計畫」，是針對特定鴉片類成癮者，在極其嚴格的醫療處方、管制監控及法規限制下進行的醫療介入措施，其核心宗旨是「降低愛滋病與血行性傳染病散播」，絕非允許在社區設立機構「提供非法毒品」。將嚴謹的醫療管制措施，曲解為可以隨意在社區開放或將毒品去標籤化，是完全去脈絡化、嚴重背離醫學倫理與臨床實務的危險主張！

二、 新興毒品危機猖獗，美沙冬無法對抗「喪屍煙彈」

近來「依托咪酯（喪屍煙彈）」及合成大麻素等新興毒品迅速滲透年輕族群與校園，造成嚴重的精神失控與公共安全危機。此類新興毒品並非鴉片類物質，傳統的美沙冬替代療法根本無法適用！此時若持續向大眾宣導「毒品即藥品」的模糊觀念，只會降低青少年對新興毒品的防備心，造成公衛與精神防疫體系的巨大破口。

三、 肯定台北市府嚴密防禦，呼籲回歸醫學專業

蔣萬安市長上任以來，積極整合衛政、警政、社政與教育體系，建立嚴密的校園與社區三層防禦網，堅守「毒品零容忍」立場，這是維護市民健康與防範社區傳染病、精神危機最堅實的底線。

防疫學會全力支持蔣萬安市長與台北市政府嚴守「反毒紅線」的施政方向。我們呼籲政治人物與網路側翼停止以專業名詞進行政治包裝與認知操作，切勿拿下一代的健康與公共衛生安全作為政治攻防的籌碼！

中華民國115年10月4日