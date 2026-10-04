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不鏽鋼鍋現彩虹斑是壞掉？廚具大廠揭「光線折射真相」 2好物輕鬆去漬

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議，若想去除不鏽鋼表面彩虹光澤，可利用白醋或檸檬汁等天然酸性食材輕輕擦拭還原。圖／AI生成
專家建議，若想去除不鏽鋼表面彩虹光澤，可利用白醋或檸檬汁等天然酸性食材輕輕擦拭還原。圖／AI生成

不鏽鋼鍋具耐磨、導熱均勻且不易塗層脫落，是許多家庭廚房的料理首選；然而在使用一段時間後，不少民眾常發現鍋底悄悄浮現一圈神祕的「七彩光澤」或霧白色斑印，不禁懷疑是否為鋼材變質。對此，炊具大廠直指這種現象完全是正常的物理與化學反應，鍋具結構既未受損更無安全疑慮，民眾切勿慌張將好鍋丟棄。

針對民眾對「彩虹圈」的疑慮，台灣老牌廚具製造商「牛頭牌炊具」（Buffalo）日前在官方社群闢謠指出，不鏽鋼鍋面呈現如虹彩般的七彩偏光或白色斑點，純粹是不鏽鋼材質在高溫加熱或接觸特定環境因子後的自然物理現象，完全不影響鍋具本身的物理強度、導熱功能以及烹調食安表現，根本無需因此報廢或更換鍋具。

業者進一步深入剖析，鍋底之所以會浮現七彩斑紋或白痕，背後主要有兩大常見成因：

礦物質結晶沉澱：自來水質或烹調食材（如蔬菜、海鮮）內部天然含有鈣、鎂等微量礦物質，在經由瓦斯爐或電磁爐高溫加熱且水分逐漸蒸發乾涸後，微量離子便容易附著沉積於鍋底表面，形成霧白或淡彩痕跡。

表面防鏽氧化層增厚：不鏽鋼之所以不易生鏽，仰賴其表面一層極薄的「緻密氧化鉻保護膜」；當進行空鍋預熱、無水乾燒或低油量料理時，鍋面溫度迅速攀升並與空氣接觸，氧化膜的厚度會產生微幅變化，在環境光線折射與干涉效應下，肉眼便會看見宛如彩虹般的炫光效果。

面對這些惱人的彩虹光暈，清潔保養其實相當簡便。由於彩虹斑痕屬於可逆性的自然現象，在加入大量湯水烹煮沸騰後，部分色差就會自然消失；若追求鍋具外觀亮麗如新，民眾只需善用廚房現成的天然酸性物質或油脂，即可迅速還原金屬光澤。

專家建議，可在鍋底倒入少許食用油，以紙巾畫圓輕輕擦拭，或者使用少許檸檬汁、食用白醋或稀釋檸檬酸水浸泡並以海綿輕刷，便能快速溶解沉積的鹼性礦物質結晶與氧化色層。由於日常自來水中皆含有礦物質，彩虹斑未來仍有可能重複出現，民眾只要掌握正確養鍋與清潔原則，就能讓不鏽鋼鍋歷久彌新。

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