壓力大想吃甜食？營養師推聞「1香料」能減壓：大腦神經也活化

面對生活緊繃與情緒低落，不少人習慣透過蛋糕甜點、炸雞等高熱量「療癒系食物」尋求短暫慰藉，不過滿足口腹之慾後也易面臨體重上升的罪惡感。營養師老辜日前發文分享紓壓新解方，指出廚房中隨手可得的「黑胡椒」所散發的天然香氣，其實具有調節生理壓力反應的潛力；聞到黑胡椒氣味不僅能減緩急性壓力引發的心率劇烈波動，更能進一步活化大腦深層神經區域。

營養師老辜引述一項人體臨床實驗研究指出，研究團隊在對受試者施加急性壓力測驗的過程中進行生理監測，結果發現，在施測環境中聞到黑胡椒香氣的受試組別，其因壓力引發的心率飆升幅度明顯較小，同時代表自律神經調節能力的心率變異度（HRV）下降幅度也相對平緩。

研究人員分析，這項生理數據顯示黑胡椒特殊的氣味分子，對於人體在面對突發性、高強度的急性壓力情境時，具有實質緩和自主神經激化與生理緊繃反應的輔助效果。

針對黑胡椒能撫平情緒的生理機轉，營養師老辜進一步從神經科學角度解析，黑胡椒內部揮發出的微小氣味分子在吸入鼻腔後，會藉由嗅覺通道迅速傳遞至大腦核心區域；此外，由於黑胡椒帶有獨特的微辛刺激特徵，這道訊號同時會觸動面部的三叉神經系統。

現代腦部影像學檢查也同步證實，黑胡椒帶來的感官刺激能實質活化大腦中的「島葉」、「丘腦」以及「體感覺」等重要腦區。這意味著當人們吸入黑胡椒香氣時，絕非僅是鼻腔單向接收味道，整座大腦網絡都在深度參與感官調節。

營養師老辜強調，「進食」這項日常行為遠遠不只是替身體補給熱量與營養素，從雙眼看見餐點的色澤、鼻腔嗅聞料理的香氣、口腔的咀嚼與吞嚥，直到大腦中樞生成飽足與滿足感，是一整套繁複的感官與神經系統協同運作的歷程。

若平時感覺思緒煩躁、工作壓力沉重，不妨在日常烹煮的料理或熱湯中順手撒上些許現磨黑胡椒粉，善用天然辛香氣息作為轉換情緒的起點；藉由活絡感官神經撫平緊繃神經，在享受美味餐點補充能量後，也更有充沛的心力與清晰思緒去面對生活中的各種挑戰。