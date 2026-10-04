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「智慧、關懷、創新」 程紫丁香2026年婦女培力課程開始報名

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
紫丁香婦幼關懷協會在2026年10月22、29日兩個周四13:00～17:10，舉辦「智慧、關懷、創新」婦女培力課程。圖／紫丁香婦幼關懷協會提供
紫丁香婦幼關懷協會在2026年10月22、29日兩個周四13:00～17:10，舉辦「智慧、關懷、創新」婦女培力課程。圖／紫丁香婦幼關懷協會提供

紫丁香婦幼關懷協會2026年10月22、29日兩個周四13:00～17:10，舉辦「智慧、關懷、創新」婦女培力課程，特別邀請專家帶領婦女朋友們一起共同成長。

紫丁香婦幼關懷協會理事長陳淑珠表示，面對高齡化、數位科技快速發展、環境問題及家庭型態改變等社會趨勢，婦女姊妹們更需要持續學習與與時俱進。該課程融入AI與數位科技、生態問題、社會議題及創新思維，盼引導婦女拓展視野、提升問題解決能力，從自我成長進一步走向「家庭共好、社區關懷與社會參與」，建立具有溫度、活力與行動力，發揮女性在家庭、社區及社會中的正向影響力，共同營造互助、關懷、健康與共好的社會。

這屆的婦女培力課程內容豐富，10月22日課程包括：一、特別邀請中華民國石虎保護協會理事長孫承一講述：石虎與台灣的生態保育；二、洪蘭教授主講：大腦與人生-幸福的智慧；三、內政部警政署刑事警察局預防科警務正裘雅恬教大家〝小心！近在呎尺的詐騙-養成防詐好體質〞。

10月29日課程包括：一、烏淩翔主講：美中科技戰誰會笑到最後？從「具身智能」找到答案；二、推廣多元文化講師邱喜春和大家分享：從異鄉人到家人-印尼媽媽在台灣的文化融合；三、由台中教育大學前藝術人文學院院長、台中市香頌合唱團藝術總監暨指揮莊敏仁講演【鏈結咱們的文化與情感～訴說《蘇三起解》的緣與怨？！】

紫丁香婦幼關懷協會婦女培力課程內容豐富，活動報名截止日期為10月16日（周五），上課地點：台北市進出口商業同業公會（松江路350號11F第1會議室），線上報名表單：https://forms.gle/63UqBna8jkMfXTvL7，詳情請至紫丁香婦幼關懷協會（https://www.lilac.org.tw/）查詢。或報名專線：02-27320386。課程免費，名額有限。

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