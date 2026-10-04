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櫛瓜多汁怎麼挑？北農曝「採買指標」：味道發苦千萬別吃

聯合新聞網／ 綜合報導
專家建議挑選瓜身均勻、觸感結實具光澤的櫛瓜，若有異常苦味切勿食用。聯合報系資料照
專家建議挑選瓜身均勻、觸感結實具光澤的櫛瓜，若有異常苦味切勿食用。聯合報系資料照

清甜鮮嫩的櫛瓜近年來深受民眾喜愛，不過究竟該如何挑選才能避免買到纖維粗硬、肉質軟爛的地雷？臺北農產運銷公司（北農）日前在臉書粉專發文分享食農知識，指出櫛瓜其實是「南瓜的變種」，並公開「6大挑選指標」；同時也特別提醒民眾，若烹調後入口察覺帶有明顯「異常苦味」，切勿繼續勉強吞下肚，以免引發急性腸胃不適

北農在臉書粉專解釋，櫛瓜在植物分類學上屬於南瓜的栽培變種，在歐美地區多於夏季盛產，因此又被稱為「夏南瓜」（Summer Squash）。市面上常見的外皮顏色除了深綠、淺綠與鮮黃色外，也有帶淡色條紋的特殊品種。台灣因農業技術純熟，全年度皆有櫛瓜栽培，夏季產區主要集中在南投山區，秋冬則交棒給台南、彰化等中南部平地產區，產期可一路延續至隔年4月左右。

想挑到鮮嫩多汁的優質櫛瓜，北農傳授了挑選時務必留意的細節。首先是觀察「表皮與光澤」，應挑選表皮完整無外傷、外觀自帶光澤者；其次留意「蒂頭狀態」，蒂頭切口應呈現乾燥但未變黑腐爛。接著檢視「瓜身線條」，應選擇整體粗細勻稱、手感結實不軟綿、且拿在手中有沉甸甸紮實感的瓜果。此外，長度落在16至20公分左右的櫛瓜發育最適中，口感最為細嫩。

相對地，採買時應盡量避開過度成熟、體型過大、瓜身彎曲過甚或外表已明顯泛黃老化的品項。北農也特別示警，櫛瓜若在栽種過程中因環境壓力生成過量的葫蘆素（Cucurbitacin），入口便會產生強烈的「異常苦味」；若料理後吃到發苦的櫛瓜，切勿以為「吃苦當吃補」，應立刻吐掉並停止食用，以免造成腹痛、腹瀉等腸胃中毒症狀。

北農表示，新鮮品質好的櫛瓜料理步驟極為單純，無需繁複調味，只要將洗淨的櫛瓜切片後放入平底鍋香煎至兩面金黃，起鍋前輕撒些許食鹽與黑胡椒，就能完美鎖住瓜果天然的甘甜與水潤口感。

櫛瓜 北農 味道 南瓜 纖維 食農 腸胃不適

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