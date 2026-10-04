快訊

毒駕撞飛台體大3學生…男大生頭顱凹陷 慈母控：別讓兒子的血白流

警夜襲西門町酒吧法辦52人惹議 1警脫口「身障也在廁所做愛」遭懲處

沈伯洋競總成立宣稱破3萬人！蔡康永「現身搖滾區」親吐心聲

聽新聞
0:00 / 0:00

健檢發現血小板破百萬！ 醫示警骨髓增生性腫瘤 恐中風、心肌梗塞

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安表示，血小板異常增加，容易造成血栓或出血。記者廖靜清／攝影
台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安表示，血小板異常增加，容易造成血栓或出血。記者廖靜清／攝影

今年40歲的李先生於七年前健檢時發現血小板異常，數值竟高達100萬（正常值是15-45萬/uL微升），進一步就醫、確認罹患原發性血小板過多症。李先生原本不以為意，後來吹到冷風就會痛，走路也會突然暈眩，且手麻腳麻的症狀變嚴重，甚至出現注意力不集中、體力與耐力也不好，擔心中風才開始積極治療。

健檢發現血小板、紅血球數值偏高，別以為「血球多一點比較好」。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安表示，骨髓增生性腫瘤（MPN）是一類因後天基因突變，使骨髓造血功能異常、血球過度增生的疾病，部分患者早期幾乎沒有症狀。多數在健檢時意外發現，若未持續追蹤，可能發生血栓、出血，甚至進展為骨髓纖維化或急性白血病。

侯信安指出，臨床常見的骨髓增生性腫瘤主要包括真性紅血球增多症、原發性血小板增多症及原發性骨髓纖維化。以原發性血小板增多症為例，有些患者完全沒有不舒服，直到抽血才發現血小板異常。另一部分患者則可能因血小板過多形成血栓，甚至年紀輕輕就發作腦中風、心肌梗塞，不可大意。

一般血小板正常值上限，約落在每微升37.5萬至40多萬，侯信安指出，若血小板持續超過正常值，就應進一步釐清原因。若像部分病友初診時高達100萬，更是明顯異常，應高度懷疑骨髓造血疾病，不能只是放著觀察。

不過，血小板偏高並不代表一定罹患腫瘤，缺鐵性貧血、感染、發炎或脫水等，也可能造成暫時性血球數值升高。侯信安提醒，確診疾病的關鍵在於「是不是持續異常」，若排除其他因素後數值仍居高不下，就應進一步接受血液檢查、基因檢測，必要時進行骨髓檢查，以確認骨髓這座「造血工廠」究竟出了什麼問題。

骨髓增生性腫瘤症狀並不典型，侯信安說，患者可能出現疲倦、虛弱、頭痛、手腳麻木、注意力不集中等症狀，容易被誤認為工作太累或其他疾病。若進展至骨髓纖維化，還可能出現脾臟腫大、食欲下降、體重減輕、發燒、夜間盜汗及皮膚搔癢等全身性症狀。

骨髓增生性腫瘤多見於60歲以上族群，但年輕人也可能罹患，罹病原因與後天基因突變有關，並非典型的先天遺傳疾病，常見驅動基因包括JAK2、CALR及MPL。侯信安說，治療則須依疾病類型、年齡、血栓風險及共病決定，部分低風險患者可能先定期追蹤；若合併肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病或抽菸等風險，治療策略也會不同。

「它確實是癌症的一種，但不等於大家印象中快速惡化的急性血癌。」侯信安說，許多患者經妥善治療與追蹤，可像慢性病一樣長期控制，真正令人擔心的是病人因沒有明顯症狀而中斷追蹤，直到發生中風、心肌梗塞等嚴重血栓才發現問題。

侯信安提醒，民眾若健檢發現血小板、紅血球等數值持續異常，不要認為「血球多總比少好」，應找醫師釐清原因，把握早期診斷與治療時機。

中風 健檢 心肌梗塞

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9成以上基因遺傳造成 台灣每6人就有約1人脂蛋白(a)超標

恐徒增風險！大腸鏡不必年年做 醫曝判斷關鍵

國人胃息肉切除量暴增近9成…傳「止血夾狂人」收費動輒10萬 學會說重話

專家教你保／挑選防癌險 掌握四大關鍵

相關新聞

台北市長選戰「毒品」成焦點 紅絲帶基金會：勿抹煞愛滋減害公衛價值

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。對此，紅絲帶基金會今於臉書發出聲明稿表示，近日公共討論中，出現將「藥癮愛滋減害計畫」與「鼓勵吸毒」直接畫上等號的說法，甚至將清潔針具服務描述為政府鼓勵藥物使用的政策。

肌肉坐著就能練？名醫親授「懶人阻力操」：免器材在家護心肌

維持心血管健康除了嚴格控管飲食，規律運動更是強化心肺機能不可或缺的核心要素。新光醫院心臟內科醫師洪惠風在健康節目《小宇宙大爆發》中分享，他曾替一名高齡近百歲、長年久坐的病患設計了一款簡易的「懶人阻力運動」，完全無須仰賴任何專業器材，只要端坐在椅子上透過「雙手壓膝、腳跟抬起」的相互抗衡，即可同時鍛鍊手臂肌群與小腿肌肉，不僅有助於改善肌少症，更是久坐族與追劇族隨時能進行的循環保健操。

櫛瓜多汁怎麼挑？北農曝「採買指標」：味道發苦千萬別吃

清甜鮮嫩的櫛瓜近年來深受民眾喜愛，不過究竟該如何挑選才能避免買到纖維粗硬、肉質軟爛的地雷？臺北農產運銷公司（北農）日前在臉書粉專發文分享食農知識，指出櫛瓜其實是「南瓜的變種」，並公開「6大挑選指標」；同時也特別提醒民眾，若烹調後入口察覺帶有明顯「異常苦味」，切勿繼續勉強吞下肚，以免引發急性腸胃不適。

發乾淨針具是鼓勵吸毒？成癮專家：海洛因成癮是腦疾病 美沙冬防復發

清潔針具、美沙冬減害政策引發熱議，甚至出現「提供乾淨針具是否變相鼓勵吸毒」的質疑。台灣成癮學會常務理事、國防醫學大學醫學系教授黃三原表示，海洛因成癮首先必須被理解為一種「腦部疾病」，並非單純靠意志力就能停止。美沙冬等治療的目的，是減輕戒斷症狀、降低復發風險，清潔針具則是避免愛滋病毒等血液傳染疾病擴散，不能與鼓勵吸毒畫上等號。

壓力大想吃甜食？營養師推聞「1香料」能減壓：大腦神經也活化

面對生活緊繃與情緒低落，不少人習慣透過蛋糕甜點、炸雞等高熱量「療癒系食物」尋求短暫慰藉，不過滿足口腹之慾後也易面臨體重上升的罪惡感。營養師老辜日前發文分享紓壓新解方，指出廚房中隨手可得的「黑胡椒」所散發的天然香氣，其實具有調節生理壓力反應的潛力；聞到黑胡椒氣味不僅能減緩急性壓力引發的心率劇烈波動，更能進一步活化大腦深層神經區域。

健檢發現血小板破百萬！ 醫示警骨髓增生性腫瘤 恐中風、心肌梗塞

今年40歲的李先生於七年前健檢時發現血小板異常，數值竟高達100萬（正常值是15-45萬/uL微升），進一步就醫、確認罹患原發性血小板過多症。李先生原本不以為意，後來吹到冷風就會痛，走路也會突然暈眩，且手麻腳麻的症狀變嚴重，甚至出現注意力不集中、體力與耐力也不好，擔心中風才開始積極治療。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。