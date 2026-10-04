健檢發現血小板破百萬！ 醫示警骨髓增生性腫瘤 恐中風、心肌梗塞

今年40歲的李先生於七年前健檢時發現血小板異常，數值竟高達100萬（正常值是15-45萬/uL微升），進一步就醫、確認罹患原發性血小板過多症。李先生原本不以為意，後來吹到冷風就會痛，走路也會突然暈眩，且手麻腳麻的症狀變嚴重，甚至出現注意力不集中、體力與耐力也不好，擔心中風才開始積極治療。

健檢發現血小板、紅血球數值偏高，別以為「血球多一點比較好」。台灣骨髓增生性腫瘤關懷協會理事長侯信安表示，骨髓增生性腫瘤（MPN）是一類因後天基因突變，使骨髓造血功能異常、血球過度增生的疾病，部分患者早期幾乎沒有症狀。多數在健檢時意外發現，若未持續追蹤，可能發生血栓、出血，甚至進展為骨髓纖維化或急性白血病。

侯信安指出，臨床常見的骨髓增生性腫瘤主要包括真性紅血球增多症、原發性血小板增多症及原發性骨髓纖維化。以原發性血小板增多症為例，有些患者完全沒有不舒服，直到抽血才發現血小板異常。另一部分患者則可能因血小板過多形成血栓，甚至年紀輕輕就發作腦中風、心肌梗塞，不可大意。

一般血小板正常值上限，約落在每微升37.5萬至40多萬，侯信安指出，若血小板持續超過正常值，就應進一步釐清原因。若像部分病友初診時高達100萬，更是明顯異常，應高度懷疑骨髓造血疾病，不能只是放著觀察。

不過，血小板偏高並不代表一定罹患腫瘤，缺鐵性貧血、感染、發炎或脫水等，也可能造成暫時性血球數值升高。侯信安提醒，確診疾病的關鍵在於「是不是持續異常」，若排除其他因素後數值仍居高不下，就應進一步接受血液檢查、基因檢測，必要時進行骨髓檢查，以確認骨髓這座「造血工廠」究竟出了什麼問題。

骨髓增生性腫瘤症狀並不典型，侯信安說，患者可能出現疲倦、虛弱、頭痛、手腳麻木、注意力不集中等症狀，容易被誤認為工作太累或其他疾病。若進展至骨髓纖維化，還可能出現脾臟腫大、食欲下降、體重減輕、發燒、夜間盜汗及皮膚搔癢等全身性症狀。

骨髓增生性腫瘤多見於60歲以上族群，但年輕人也可能罹患，罹病原因與後天基因突變有關，並非典型的先天遺傳疾病，常見驅動基因包括JAK2、CALR及MPL。侯信安說，治療則須依疾病類型、年齡、血栓風險及共病決定，部分低風險患者可能先定期追蹤；若合併肥胖、糖尿病、高血壓、高血脂、心血管疾病或抽菸等風險，治療策略也會不同。

「它確實是癌症的一種，但不等於大家印象中快速惡化的急性血癌。」侯信安說，許多患者經妥善治療與追蹤，可像慢性病一樣長期控制，真正令人擔心的是病人因沒有明顯症狀而中斷追蹤，直到發生中風、心肌梗塞等嚴重血栓才發現問題。

侯信安提醒，民眾若健檢發現血小板、紅血球等數值持續異常，不要認為「血球多總比少好」，應找醫師釐清原因，把握早期診斷與治療時機。