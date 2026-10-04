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台灣曾爆「藥癮愛滋」危機！1年2431人感染 減害20年降至每年百人以下

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供

2004年愛滋患者開始竄升，前衛生署疾管局（現為衛福部疾管署）提高警覺並多加詢問患者發現，許多愛滋感染者使用海洛因，且在共用針頭、針筒及稀釋液（俗稱注射水）下，造成交叉感染，並於同時間導致多人感染。因此，政府與2005年8月1日推動「藥癮愛滋減害計畫」，並於當時台北市、台北縣（現新北市）、桃園縣（現桃園市）、台南縣（現台南市）四縣市推動試辦計劃。

疾管署表示，2004和2005年間愛滋疫情，主因是注射藥癮者共用針具或稀釋液，導致感染人數迅速攀升，2005年新增通報感染3378人，其中2431人（占72%）為注射藥癮者。因此，2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，注射藥癮感染人數持續下降，近年來每年因注射藥癮感染愛滋通報人數已降至百人以下。

台北市立聯合醫院松德院區院長黃名琪說，美沙冬替代療法為全球各國推行及倡議的良好政策，台灣甚至因推行成效非常好，於2007年時發表在國際期刊，向國際敘述台灣的成效。就醫師、病人的角度來說，美沙冬療法對於病人是一種服務，由於藥物成癮是一種慢性疾病，與糖尿病、高血壓的自發率相當，而糖尿病、高血壓有藥物可以治療，美沙冬則是治療海洛因成癮相當有效的藥物。

黃名琪表示，海洛因成癮為大腦成癮中樞失調，讓成癮者每天都處在尋找海洛因、滿足渴求感下，而在家人、工作等方面嚴重變形，甚至成癮者不是在監獄，就是在尋找海洛因，不僅造成個案及家屬的痛苦，更對下一代造成傷害。美沙冬可以保持成癮者大腦穩定，長期使用還可以工作，並降低對海洛因的渴求及維持家人關係，為解決成癮者痛苦的良方解藥。

「如果不提供美沙冬，就像高血壓患者不提供藥物，而會增加心血管風險。」黃名琪說，相信沒有人願意承擔此後果，而美沙冬在成癮性、濫用性、社會危害性都低於海洛因，若將美沙冬歸類於毒品是不明智的說法。

紅絲帶基金會愛現幫前講師李老師曾現身說法，當年打海洛英時，時常昏昏沉沉，醒來時有時是白天，有時是晚上，當時就只想著怎麼拿到錢買毒品，自從服用了美沙冬後，醒來竟然會想到老婆和小孩。，美沙冬讓我有機會脫離毒品的控制，回到家庭和扛起責任。」

紅絲帶基金會愛現幫是一群「愛」滋感染者、靜脈毒癮者及其家屬組成的講師群，以親身經歷「現」身說法，「幫」大家瞭解愛滋病及毒品的危害，讓民眾去除對愛滋感染者的歧視與標籤化。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖為「藥癮愛滋減害計畫」歷程與成果。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖為「藥癮愛滋減害計畫」歷程與成果。圖／衛福部疾管署提供

衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖為「藥癮愛滋減害計畫」歷程與成果。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制。圖為「藥癮愛滋減害計畫」歷程與成果。圖／衛福部疾管署提供

衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供
衛福部於2005年推動藥癮愛滋減害計畫，包括衛生教育、清潔針具服務、美沙冬替代療法，使藥癮愛滋疫情迅速獲得控制，此由全國各地執行點提供乾淨的針頭、針筒及1ml注射用水。圖／衛福部疾管署提供

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