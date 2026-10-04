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台北市長選戰「毒品」成焦點 紅絲帶基金會：勿抹煞愛滋減害公衛價值

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
紅絲帶基金會表示，公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為了政治攻防而刻意簡化甚至扭曲政策內容。清潔針具交換計畫不是鼓勵民眾使用毒品，而是針對既存的注射行為，降低共用針具可能造成的血液傳染疾病的風險。圖／衛福部疾管署提供
紅絲帶基金會表示，公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為了政治攻防而刻意簡化甚至扭曲政策內容。清潔針具交換計畫不是鼓勵民眾使用毒品，而是針對既存的注射行為，降低共用針具可能造成的血液傳染疾病的風險。圖／衛福部疾管署提供

台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋近期針對「毒品」議題進行攻防。對此，紅絲帶基金會今於臉書發出聲明稿表示，近日公共討論中，出現將「藥癮愛滋減害計畫」與「鼓勵吸毒」直接畫上等號的說法，甚至將清潔針具服務描述為政府鼓勵藥物使用的政策。

紅絲帶基金會認為公共政策可以被檢驗，也可以被批評，但不應為了政治攻防而刻意簡化甚至扭曲政策內容。清潔針具交換計畫並不是鼓勵民眾開始使用毒品，而是針對既存的注射行為，降低共用針具可能造成的血液傳染疾病的風險。

前衛生署疾病管制局副局長林頂，也是紅絲帶基金會的顧問，曾全程參與並積極推動「減害計畫」。他表示，愛滋防治應建立在對疾病的正確認知、了解流行的現況、對感染者健康及大眾的利益的保障之上，採用實證有效的方法解決社會問題，有而非透過泛道德的譴責、排斥或懲罰來處理疫情，卻無法解決真正的問題。

2005年台灣新增通報的HIV（愛滋病毒）感染個案共有3378人，其中注射藥癮者占了2426人，高達總個案數72%。而到了2020年，注射藥癮感染者已降至22人，占當年新增感染者約1.6%。從72%下降至1.6%，這是台灣HIV流行病學結構極為顯著的改變，減害計畫同時包含清潔針具交換、美沙冬替代治療、衛生教育、篩檢及與跨部門合作等多項介入。

林頂說，台灣做出了務實且具公衛成效的策略，除了降低了注射藥癮者的HIV的感染，更避免了社區擴大的傳播，並扭轉了海洛因毒癮的盛行，而當時推行迄今的針具交換計畫，在20年後，對於我國達成WHO在全球推展C肝消除計畫上幫上大忙，讓我們提早達成WHO消除C肝的重大指標。

紅絲帶基金會指出，「減害」與「反毒」從來不是互相排斥的兩種政策，而是處理不同階段的問題。減害政策的重要性，是處理在高風險行為尚未完全消失時，如何降低其造成的感染、疾病與死亡，同時亦可遏止社區的擴大傳播。

紅絲帶基金會呼籲，所有討論都應回到數據與實證，而非利用汙名與恐懼製造政治攻防。20年前，台灣用清潔針具與整合性減害政策回應HIV及海洛因毒癮兩大疫情，20年後，我們更應該守住這段公共衛生寶貴經驗，而不是讓選舉的短期攻防，抹煞台灣多年來為愛滋防治、海洛因藥癮防制所累積的成果與社會代價。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

2026九合一選舉 台北市選舉 蔣萬安 沈伯洋 毒品

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