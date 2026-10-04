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邱柏盛「某刻」以記憶為核心 獲舞躍大地舞蹈創作比賽金牌

中央社／ 台北4日電

2026舞躍大地舞蹈創作比賽結果3日揭曉，由邱柏盛「某刻」獲金牌，邱柏盛表示作品描繪「記憶」，呈現人在時間流動中如何被記憶塑造，「謝謝台前幕後團隊支持，這個獎項屬於大家。」

邱柏盛今天接受中央社記者線上專訪表示，目前正在海外工作，無法到現場領獎，謝謝評審團的喜歡，讓「某刻」在旅途的起點，就有非常美好的開始。邱柏盛表示謝謝辛苦的舞者們與團隊們，「作品結構再完善，如果沒有足夠成熟的肢體來承載與詮釋，核心精神也很難傳達給觀眾。」

邱柏盛表示，作品以「記憶」作為創作核心，「記憶對我來說不僅是對過往的感受，也牽引著對未來的想像，並影響著當下的選擇。」邱柏盛表示「某刻」試圖呈現人在時間流動中如何被記憶塑造，「不將關係或事情留在過去，而是讓它成為記憶，安靜地存在於生命之中，並在往後的時間裡，陪伴著我們。」

邱柏盛說，舞蹈之於他的意義一直在轉變，「從小時候單純只是喜歡跳舞，後來覺得自己可以跳舞，到現在發現自己好像只會跳舞，其他什麼都不會。」但回頭看，在舞蹈這條大馬路上，遇到了好多人事物，「很多我現在的視野，感受事物的方式甚至是看待自己與世界的角度，都與舞蹈有了很深的關係。」

邱柏盛表示到目前為止，舞蹈還是他很喜歡的事，未來期待可以為台灣的舞蹈盡一份力，「但現在還有好多需要學習的地方，看看這條路會帶我去哪裡。」

文化部常務次長徐宜君表示，舞躍大地比賽至今27年，不但是一個創作比賽，也提供青年舞蹈創作者勇於實驗、持續創作與互相交流的重要平台，「鼓勵創作人才是文化部一直以來最核心的工作，文化部會持續透過政府政策與工具，支持所有創作者持續創作，走上國際舞台。」

為了讓喜愛舞蹈藝術的民眾看見作品風華，舞躍大地舞蹈創作比賽金牌獎、銀牌獎、銅牌獎及優選作品將於10月31日舉行「得獎作品演出」，地點在高雄大東文化藝術中心，歡迎線上索票進場欣賞。

金牌 創作 中央社

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