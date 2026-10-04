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指萬華警搜查同志酒吧涉歧視 性平團體提5訴求促調查

中央社／ 台北4日電

性平團體今天發布聲明表示，針對昨天萬華分局突襲搜索同志酒吧，甚至涉嫌歧視，北市府應徹查，針對執法過當、違反程序與人格羞辱，立即調查，公開說明並懲處道歉。

針對台北市政府警察局萬華分局進入西門町男同志主題酒吧執行搜索一事，包含台灣同志諮詢熱線協會等多組性平團體今天在同志熱線官網發布聯合聲明，強調絕不容許重演歷史的壓迫，北市府應徹查萬華分局搜索同志店家爭議。

媒體報導，台北市知名同志酒吧昨天下午遭北市警萬華分局西門町派出所突襲搜索，聲稱持搜索票但拒絕出示給現場民眾，對於現場有身心障礙人士甚至涉嫌歧視。

聲明指出，對同志社群而言，這起事件絕非單純的個案，也不是可以被抽離其歷史脈絡，只以「治安」或「妨害風化」語言處理的執法行動。

聲明回顧2、30年前，同志店家、同志聚會場所與同志社群長期處在警方監控、臨檢、突襲、騷擾與污名的陰影下。去年10月，也發生台中市政府警察局第六分局持搜索票，進入男同志店家盤查與扣押的侵權事件，該店家最後也被迫歇業。

聲明認為，台灣已走過性別平等教育、同性婚姻與多元性別可見度逐漸提升的歷程；然而，制度進步不應只停留在法律與口號。

聲明強調，同志社群不應因為聚會、交友、展現性別氣質、實踐親密關係或探索情慾文化，就必須面對更高強度的國家監控與羞辱風險。北市府必須以具體政策與可檢驗的行動證明，在這座自詡多元、進步的城市裡，同志及所有多元性別者的尊嚴、自由與安全，不會在一次執法行動中被任意犧牲。

聲明提出5大訴求。首先，針對執法過當、違反程序與人格羞辱，立即啟動獨立調查，公開說明並懲處道歉；第二，萬華分局應完整保存並公開可依法揭露的執法紀錄；第三，北市政府應建立同志與多元性別場所執法準則。

聲明指出，北市府應將多元性別與身心障礙等弱勢群體的平等權益，納入警方的執法、考核與究責等制度中；最後呼籲警方與媒體應停止以污名化方式描述同志場所與同志情慾文化。

性平 萬華 同志

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