「反攻之前請先復活」摘金創獎 好人好事：讓劇場成幽默思辨的公共場域

廣藝基金會主辦的第八屆「表演藝術金創獎」結果出爐，好人好事製作的「反攻之前請先復活」摘下金獎。好人好事製作團隊表示，正因台灣是一座民主自由的島嶼，創作者才能自由書寫、探討嚴肅的政治議題，「讓劇場成為能夠幽默且思辨的公共場域。」

此外，盜火劇團瘋狂二部曲「母系社會」、萬花筒劇團鬼殺隊集結！的「再見桃太郎」分獲銀、銅獎。最佳人氣獎則由萬花筒劇團獲得。佳作為MISSTAKE「此刻無聲」及楊景翔演劇團「末日之愛」創作計畫。

評審團代表、台北表演藝術中心董事王孟超表示，3組進入決審的作品題材與創作方向截然不同，因此最終金、銀、銅獎的名次「其實已並非最關鍵的重點」，更重要的是看見團隊在有限經費下各顯神通、傾力呈現。不過，他也指出，3組作品距離打磨成成熟的舞台作品「都還有一大段路要走」，期待團隊持續透過製作與演出累積經驗，讓作品進一步發展。

此次摘下金獎的好人好事製作「反攻之前請先復活」，以政治諷刺喜劇結合輕快配樂，從當代社會觀察出發，兼具娛樂性與議題思辨。團隊感謝廣藝基金會及評審團提出的建言，未來將持續打磨作品，並預告於12月24日、26日推出全本完整讀劇。

銀獎作品「母系社會」以女性觀點切入驚悚劇類型，延續盜火劇團對社會議題與人性關係的探索。銅獎「再見桃太郎」則從經典國片「新桃太郎」IP出發，重新打造兼具親子市場與世代話題性的舞台作品。

楊忠衡表示，金創獎創辦8年來歷經疫情前後產業環境變化，也見證表演藝術生態逐步從「依賴補助」走向「創投媒合」，場館、團隊及策展人更加重視自力更生與永續經營，面對產業生態轉變，金創獎也持續調整定位，這不只是一場頒獎典禮，更希望成為創作者與表演團隊交流、觀摩及建立連結的平台。

本屆金創獎也進一步強化產業交流。決審現場除一般觀眾參與，也吸引業界人士參與，頒獎典禮後也首度舉行交流茶會。楊忠衡表示，表演藝術正是透過不斷衝撞與排列組合激盪出火花，期待透過交流讓創作者、團隊與產業各界建立更多合作可能。