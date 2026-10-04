發乾淨針具是鼓勵吸毒？成癮專家：海洛因成癮是腦疾病 美沙冬防復發

清潔針具、美沙冬減害政策引發熱議，甚至出現「提供乾淨針具是否變相鼓勵吸毒」的質疑。台灣成癮學會常務理事、國防醫學大學醫學系教授黃三原表示，海洛因成癮首先必須被理解為一種「腦部疾病」，並非單純靠意志力就能停止。美沙冬等治療的目的，是減輕戒斷症狀、降低復發風險，清潔針具則是避免愛滋病毒等血液傳染疾病擴散，不能與鼓勵吸毒畫上等號。

黃三原表示，鴉片類藥物成癮會影響腦部神經傳導及獎賞系統，患者停止使用海洛因後，常面臨強烈戒斷症狀及渴求，治療不能只要求「把毒戒掉」，而應視病況分階段處理，大致可分為解除戒斷症狀、預防復發及改變生活型態三個階段。

黃三原指出，海洛因作用時間較短，停止使用數小時後，就可能開始出現焦慮、不安等預期性戒斷反應。之後陸續出現流眼淚、流鼻水、打哈欠、冒汗、腹痛、腹瀉及全身痠痛等症狀。患者在強烈不適及渴求下，很容易再次尋找海洛因，這也是成癮治療困難之處。

「戒掉一段時間，不代表就不會再復發。」黃三原說，有些患者即使離開毒品環境多年，仍可能因看到針具、接觸過去用藥情境等刺激，再度產生強烈渴求。目前治療強調「維持治療」，由成癮專科醫師依個別患者嚴重程度、復發風險及生活狀況評估，美沙冬究竟需要使用多久，沒有所有患者一體適用的答案。

黃三原表示，美沙冬作用時間較長，可減輕海洛因戒斷症狀及渴求，協助患者維持穩定生活、工作，避免反覆使用非法藥物。世界衛生組織目前也將美沙冬、丁基原啡因等鴉片類藥物促效劑維持治療，列為治療鴉片類藥物依賴的重要實證措施。

台灣推動減害政策也有其歷史背景，黃三原指出，國內約自2005、2006年間開始推動美沙冬相關治療，重要原因之一就是當時注射藥癮者共用針具造成愛滋疫情快速升高，希望透過清潔針具及美沙冬治療降低感染風險。

面對成癮問題，黃三原強調，醫療端最重要的是先判斷患者處於哪個治療階段及疾病嚴重度，再決定治療方式與時間。減害並非放任吸毒，而是在患者尚無法完全停止用藥時，先降低感染、疾病與社會傷害，再透過持續治療降低復發，最終協助患者重建生活。

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