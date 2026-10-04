明起東北季風增強影響一整周 北台灣防大雨有感降溫、中南部溫差大

要變天了，中央氣象署預報員王品翔上午指出，明天起東北季風影響，影響一整周，北部、東半部降雨增加、高溫明顯下降，大台北、東北部有局部大雨機率，周二高溫降為25至26度；中南部要留意日夜溫差大。

王品翔表示，今天各地晴到多雲，明天起北方冷空氣影響，北部、東半部高溫明顯下降。今天北部、東北部都有30至31度，明天下降，到周二達最低點，高溫降為25至26度，降幅達4、5度，東北部、宜花整天偏涼；中南部早晚感受也偏涼。周五、周六國慶連假期間仍受東北季風影響，北部、東半部高溫都在30度以下；中南部仍有31至32度，低溫則為24至25度，要留意日夜溫差大。

降雨方面，王品翔表示，今天東北季風減弱，東半部有短暫雨，午後山區有局部短暫雨。明天起受東北季風影響，明天大台北、東北部有局部大雨，桃園以北、東半部都容易降雨，午後山區及南部地區有雷陣雨，南部山區有局部較大雨勢。周二至周六，大台北、東半部、恆春有局部雨，午後山區及南部地區有陣雨。

王品翔指出，明天起東北季風影響，北部、東部整天偏涼，中南部溫差大。周三至周五基隆北海岸、東半部、恆春、馬祖有長浪，提醒民眾留意。

此外，王品翔表示，目前西太平洋上彩雲颱風仍維持中度颱風上限，不排除進一步增強，未來持續朝北移動，不會影響台灣。

天氣提醒。圖／中央氣象署提供

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供