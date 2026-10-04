生魚片放冰箱也不安全！男吃完高燒39.6度「罹腦膜炎」 醫揭關鍵原因

不少人認為食物只要放進冰箱冷藏，就能降低細菌滋生風險，但部分細菌即使在低溫環境仍可能繁殖。腸胃科醫師張璨璿近日分享案例，一名中年男子吃下冰箱裡的生魚片後，當晚開始發冷，隔天不僅發燒，還出現難以忍受的劇烈頭痛，送到急診時體溫已高達39.6°C，檢查後竟確診李斯特菌引起的腦膜炎，最後接受長達3周的抗生素治療。

張璨璿在Threads發文表示，男子吃完冰箱裡的生魚片後，當天晚上就開始出現發冷症狀，隔天早上發燒，中午頭痛更嚴重到無法忍受，因此前往急診。沒想到一量體溫已經燒到39.6°C，進一步檢查後才發現，病因並非一般腸胃炎，而是李斯特菌感染造成的腦膜炎。

張璨璿藉此提醒，有些透過食物吃進人體的細菌，嚴重時影響的範圍並不只侷限於腸胃道，甚至可能波及腦部。而李斯特菌較需要注意的特性之一，就是即使處於冷藏環境仍能繁殖，因此不能單純認為「有冰就安全」，食物保存方式及時間同樣相當重要。

案例曝光後吸引超過33萬次瀏覽，不少網友看完直呼「好可怕」、「夭壽恐怖」，甚至有人因此表示「還好我都不吃生的」、「所以我拒絕一切生食」、「煮熟的不香嗎？」也有人聯想到過去其他食安事件，坦言看到類似案例後，對於生食及保存較久的食物都會更加謹慎。

不過面對不少網友被案例嚇到，張璨璿也特別在留言區緩頰，強調「這類重症其實不常見」，大家不需要因此變成什麼東西都不敢吃，只要留意食物保存並充分加熱，就能降低相關風險。他也再次說明，分享案例的主要原因，正是許多人不知道李斯特菌即使在冷藏環境中仍能繁殖，希望藉此提高民眾警覺。

其他網友則開始討論自家冰箱與飲食習慣，有人認為冰箱冷藏效能是否足夠也值得注意，也有人看完後決定繼續避免生食。從留言反應來看，最多人感到意外的仍是「冰箱並非萬能」，過去不少人只要將食物冷藏就覺得能放心食用，這起案例則讓許多人重新注意保存時間及生食風險。

張璨璿提醒，買回家的生魚片最好盡快食用，若未立即食用則應妥善冷藏，同時注意保存期限；日常處理食材時，也應留意生熟食分開、清潔雙手與料理器具等原則。若食用相關食物後出現高燒、劇烈頭痛等明顯不適，也不應自行拖延，應儘速就醫釐清原因。