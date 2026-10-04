台灣首款「老花眼藥水」2027年上市 醫提醒：不能治癒、有副作用

年過40歲後，開始覺得手機上的字愈拿愈遠才看得清楚，未來除了配戴老花眼鏡或接受手術，還可多一項選擇。永和大學眼科診所院長鐘珮禎說明，美國自2021年起已陸續核准多款「老花眼藥水」，台灣預計2027年也將迎來首款產品，消息曝光後，不少網友興奮直呼「我需要」、「趕快來團購」。

鐘珮禎在臉書貼文指出，「老花眼」通常在40歲過後逐漸出現，隨著年齡增加，眼睛內的睫狀肌及水晶體調節能力慢慢下降，導致看近距離物品時變得模糊。目前常見的處理方式包括配戴老花眼鏡、多焦點鏡片或接受手術，而從2021年開始，美國已陸續核准4款老花眼藥水，台灣預計2027年也將有首款產品上市。

不過，老花眼藥水並不是讓眼睛「返老還童」。鐘珮禎解釋，這類藥物主要是讓瞳孔縮小，形成所謂的「針孔效應」，原理類似人們看不清楚時瞇起眼睛，藉此讓近距離物體變得比較清晰；但藥物並不能讓已經老化的睫狀肌或水晶體重新恢復年輕，因此無法真正治癒老花，效果也只有暫時性，通常維持數個小時，藥效消退後就會恢復原本狀態。

至於哪些族群比較適合？鐘珮禎指出，大約40至55歲、屬於輕度至中度老花的人，如果不希望太依賴老花眼鏡，同時不想接受手術或本身條件不適合手術，可與眼科醫師討論是否適合使用。換言之，老花眼藥水較像是增加一種視力矯正選擇，而非所有老花族群都能靠「點幾滴」解決問題。

消息曝光後，最有共鳴的就是已經開始感受到老花困擾的網友。有人看到「老花眼藥水」即將登台，立刻興奮表示「哇，這個我需要」、「我也好需要」、「給我來一打」，甚至有人直接喊「趕快來團購」，也有網友將其形容為「福音」，顯見不少人對於不必隨時拿出老花眼鏡的新選擇相當期待。

不過，由於「眼睛的疾病幾乎都是不可逆的」，老花眼藥水雖然能暫時改善近距離視力，卻沒有逆轉眼睛老化的效果，因此不能將它視為治療老花的「神藥」，仍應經過專業評估後使用。

鐘珮禎也提醒，這類藥物仍可能伴隨副作用，包括頭痛、眉頭疼痛、眼睛泛紅、刺激感及暫時視力模糊；瞳孔縮小後，在昏暗環境中也可能感覺視野變暗。此外，雖然較為少見，但仍須留意視網膜剝離等風險，本身具有相關風險或患有青光眼等眼疾者，更應謹慎評估。