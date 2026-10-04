刷牙後別再狂漱口 牙醫曝「黃金水量」：多漱兩次防蛀成分剩四分之一

刷完牙後，不少人總習慣多漱幾次才乾淨，認為殘留牙膏泡沫會讓口腔不舒服，但日本現役牙醫師「Nao先生」（なお先生）指出，牙膏中對抗蛀牙最重要的有效成分是「氟化物」，若刷完牙後過度頻繁漱口，會將珍貴的防護層全數沖刷殆盡，讓潔牙效果大打折扣。

據日媒《grape LIFEHACK》報導，Nao醫師表示，從預防蛀牙的醫學觀點來看，刷牙後反覆用水猛漱是極為可惜的行為。若單純以防蛀效果而言，最理想狀態其實是「零次漱口」，也就是刷完牙後直接將口中聚集的多餘牙膏泡沫吐出即可，完全不需要額外用水沖洗口腔。

針對漱口對藥效的稀釋程度，醫師進一步說明，一般民眾若照常規方式含滿整口水漱洗一次，口腔內殘留的氟化物濃度便會立即「暴跌約一半」；若連續漱口兩次，殘存濃度更會銳減至原本的四分之一以下，導致氟化物原本具備的保護機能蕩然無存。

若民眾一時難以適應口中殘留感、非漱口不可，Nao醫師提到，可使用約「一大匙」或「一小酒杯」的水量（約10至15毫升），在嘴裡輕輕晃動「漱一次」後吐掉即可。透過壓縮用水量與次數，便能將高濃度的氟化物牢牢留在齒面。

除了減少漱口次數，刷牙後的「護齒黃金期」同樣至關重要。Nao醫師強烈建議，刷牙完畢後的30分鐘內應盡量避免進食或飲水，以免吃喝的動作將好不容易附著在牙齒表面的保護層再度沖刷流失。