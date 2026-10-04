喉嚨痛3周還飄「腐爛味」！她嚇壞怕罹癌 醫揪真正原因

喉嚨持續疼痛又出現異味，當心可能不只是一般感冒。耳鼻喉科醫師李晏廷近日分享案例，一名婦人右側喉嚨疼痛長達3周，吃過藥後不僅沒有改善，症狀反而愈來愈嚴重，甚至開始飄出「腐爛氣息」，自行透過AI判斷後得到「不是癌症就是壞死」的結果，嚇得趕緊就醫。所幸經醫師檢查後，確認並非惡性病灶，而是重度「扁桃腺結石併慢性化膿」。

李晏廷在臉書粉專「李晏廷醫生 一生守護」分享，這名婦人外表端莊優雅，求診時主訴右側喉嚨已痛了3周，先前服藥卻沒有明顯效果，還出現令人困擾的腐敗氣味。由於症狀遲遲沒有改善，她先透過AI詢問可能原因，沒想到得到癌症或組織壞死等可能性的判斷，讓她相當擔心。

經實際檢查後，李晏廷診斷婦人為重度「扁桃腺結石併慢性化膿」，並未發現惡性病灶，隨後開立適當藥物並給予日常保養衛教。經過約2周治療，婦人的喉嚨疼痛順利改善，原本令人困擾的腐壞氣息也跟著消失，更讓她意外的是，原先伴隨的頭昏及頸部不適也獲得緩解。

婦人康復後也好奇詢問，為何先前同樣吃過藥卻沒有改善，這次治療卻有效果？李晏廷表示，這是值得進一步討論的問題，相關原因將另行說明。不過他過去也曾指出，扁桃腺結石屬於扁桃腺慢性發炎的一種表現，除了常見的喉嚨卡卡、異物感之外，也可能伴隨明顯口腔異味。

事實上，「扁桃腺結石到底有多臭」也曾在網路上掀起不少討論。有網友形容，從喉嚨清出的結石氣味相當濃烈，甚至到了「遺臭萬年」的程度；也有人坦言，明明知道味道不好聞，清出後卻還是會忍不住確認一下氣味。另有不少人直到發現自己長期口臭、喉嚨有異物感，甚至偶爾咳出白色或淡黃色小顆粒後，才意識到可能與扁桃腺結石有關。

另一派網友則更關心「能不能自己清」，有人會使用棉花棒等工具試著將結石擠出，也有人分享清除後異物感及口腔氣味明顯改善。不過李晏廷建議，若長期受到扁桃腺結石或相關症狀困擾，第一步仍應先前往耳鼻喉科接受評估及正規治療，再依醫療專業建議進行後續保養，避免自行處理反而造成傷害。