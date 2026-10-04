天涼收電扇別只擦表面 日媒揭「清潔3死角」：少1步明年恐吹毒灰塵

隨著東北季風接連南下報到，全台氣溫逐漸轉涼、秋意漸濃，陪伴民眾度過炎炎夏日的電風扇也即將功成身退。然而，電扇歷經數個月的高頻率運轉，不僅扇葉與金屬外網容易吸附厚重棉絮與灰塵，馬達周邊更常堆積大量肉眼難見的髒污油垢；若只是隨手拿抹布擦拭表面就草率裝箱，不僅會重創電器效能與使用壽命，明年夏天重啟時，更會將積存一整年的塵蟎灰塵噴散至全家。

據日媒《grape LIFEHACK》報導，專家指出，電扇在換季收納前最理想的狀態是全機深層保養，但若受限於時間想做基礎整理，至少必須徹底清潔「扇葉」、「外層護網」以及「馬達外殼周邊」這三大關鍵位置。

其中，最常被一般家庭忽略的死角正是「馬達後方的網狀散熱孔」。該處因吸入空氣帶動散熱，容易吸附室內懸浮微粒與厚重毛屑；清潔時應遵循正確順序，先使用吸塵器搭配毛刷吸頭將表面浮塵吸除，接著用擰乾的微濕軟布仔細擦拭，最後務必換上乾抹布擦乾水分，避免水氣滲透內部。

針對不同機型的清潔方式，專家也特別提醒，操作可拆卸式傳統立扇時，若說明書標註可碰水，拆下前後護網與扇葉後，可直接帶至浴室以清水沖洗；若屬於不宜水洗的材質，則建議將鹼性電解水噴灑於乾淨毛巾上再行擦拭。需特別注意的是，馬達本體包含大量敏感電子零件，嚴禁直接噴灑任何水霧或化學清潔劑，僅能以微濕毛巾輕輕擦拭手部可觸及的外殼表面。

而面對結構緊密、不易拆卸的循環扇與大廈塔扇機型，民眾切勿強行拆解以免破壞結構或喪失保固。可先利用吸塵器吸走機身縫隙與出風口的積塵，接著擦拭外露結構，針對細小格柵縫隙則可善用小毛刷或細棉花棒輔助。

家電達人示警，若放任馬達周邊與軸心長年卡滿毛屑塵埃，將導致機件散熱不良、運轉阻力激增，進而造成電扇風量衰退、機體過熱甚至引發異味與安全疑慮。清潔告一段落後，務必將所有零組件置於通風處「完全陰乾」，確認水氣徹底蒸發後方可進行封存打包。

專家建議，若原廠外包裝紙箱仍妥善留存，將拆解後的電扇裝回原箱是最合適的防塵方式；若無紙箱，也可套上不織布材質的電扇專用防塵收納罩，阻絕漫長秋冬期間的二次落塵。只要在換季時仔細保養，等到隔年盛夏氣溫回升時，便能隨拆即用、安心吹拂乾淨涼風。