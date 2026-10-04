台南地下車站獲交通部核准營運 提前17日通車前一晚10點封軌道

台南市區鐵路地下化計畫（下稱台南計畫）經交通部9月19、20日進行第一階段通車履勘，鐵道局針對履勘小組所提「營運前須改善事項」積極完成改善，相關成果經確認後陳報交通部，獲准通車營運。

鐵道局今天表示，台南地下化車站將於10月17日正式啟用，台南市區鐵路地下化邁入通車新階段。比先前交通部長陳世凱在台南車站掛牌宣布的18日提前1天。

鐵道局長楊正君表示，為確保通車條件完備，履勘後鐵道局旋即會同台鐵公司，針對履勘小組列為「營運前須改善事項」的7項缺失逐項改善，涵蓋車站及月臺設施設備、機電系統、中央監控系統、軌道檢測、消防安全標示，以及獨立查證與確證等事項，相關改善成果經各分組確認完成後，陳報交通部審查，並獲准通車營運。

配合第一階段通車，鐵道局南部工程分局預訂於10月16日22時先行封鎖東正線，維持西正線單線運轉，至23時後全面封鎖至17日6時，執行鐵路切換施工。施工期間部分旅客列車將停駛或截短行駛，包括對號列車2列次及區間車10列次，共12列次；因此，將提供縱貫線善化至保安、沙崙線臺南至沙崙公路客運接駁服務，沿途各站亦安排服務人員引導，協助旅客完成行程。

南部工程分局提醒，切換施工期間，台鐵公司將加強車站及列車播音，公告相關資訊。旅客可留意臺鐵公司官網及各車站公告，提前掌握列車及接駁資訊，並預留轉乘時間。

台南鐵路地下化工程全長8.23公里，第一階段通車以地下化鐵路營運為目標，同時啟用臺南地下化車站，車站配置2座島式月台及4股道，並整合軌道、機電及行車安全系統。通車後，將逐步消除沿線平交道、高架橋與地下道等23處橫交設施，改善鐵路長期造成的交通阻隔，同時提升鐵路運輸服務容量、品質及行車安全。鐵道局將持續推動相關工程及作業，在確保營運安全及施工品質前提下，逐步實現台南市區鐵路地下化的整體建設目標。

台南地下車站日前開箱，先進設備令民眾十分期待。記者吳淑玲／攝影

台南地下車站日前開箱，先進設備令民眾十分期待。記者吳淑玲／攝影