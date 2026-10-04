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日本麥當勞牛肉傳疑慮 食藥署：供應體系不同未輸入

中央社／ 台北4日電

日本麥當勞部分漢堡停售，主因是配送到北海道部分牛肉可能未達品質標準，民眾憂在台灣麥當勞吃到問題原料，食藥署今天回應台灣與日本供應體系不同，台灣未輸入使用相關原料。

日本麥當勞配送到北海道的部分牛肉漢堡排可能未達品質標準，1日宣布當地全部91家門市暫停販售大麥克、月見漢堡等10款商品；2日再宣布準備就緒的門市將提前恢復供應。

針對日本麥當勞部分牛肉漢堡因可能未達到公司的品質標準而停售，衛生福利部食品藥物管理署食品組簡任技正廖姿婷今天透過文字向媒體說明，台灣並未輸入或使用這次日本事件所涉及的相同原料。

廖姿婷進一步指出，經洽台灣麥當勞（和德昌公司）瞭解，台灣麥當勞說明，台灣與日本麥當勞的菜單及原料供應體系不同，所使用的原料來源也不同，食藥署持續關注。

麥當勞 日本 食藥署

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