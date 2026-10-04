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清潔針具美沙冬阻愛滋 羅一鈞：1元防治省19元醫療費

中央社／ 台北4日電

提供吸毒者乾淨針頭減害策略引熱議，疾管署長羅一鈞說明研究證實，防治台灣靜脈藥癮者愛滋疫情，清潔針具與美沙冬替代療法具高度成本效益，每投入1元防治，可節省19元醫療支出。

民進黨台北市長參選人沈伯洋提出，台灣可效仿其他國家，建立社區中心，提供吸毒者乾淨針頭和美沙冬治療計畫。台北市長蔣萬安昨天晚間發文說，危險來自模糊毒品與藥物的界線，並呼籲不要拿美沙冬計畫遮掩，文章一出在網路引發熱議，截至4日上午9時，留言量累計33萬則。

針對安全針具，衛福部次長林靜儀在臉書上指出，台灣在2005年前後人類免疫缺乏病毒（HIV）感染個案數曾達高峰，就是因使用毒品共用針具導致的病毒傳播，後來啟動安全針具政策，加上美沙冬減害治療，才明顯降低因施打毒品所導致HIV感染，強調反毒與減害都是同時要做的事。

羅一鈞則是引用一份2020年的台大公衛學院研究，結論是清潔針具及美沙冬替代療法，對於防治台灣靜脈藥癮愛滋疫情具有高度成本效益。這是能有效降低疫情且有顯著成本效益，每投入1元可以節省19元醫療支出的公衛政策。

羅一鈞進一步說明，清潔針具及美沙冬替代療法等2種減害策略，於2005至2020年期間共預防1萬3664名靜脈藥癮者被診斷為HIV，2021至2040年預防了10821名靜脈藥癮者被診斷為HIV。

羅一鈞表示，這2種減害策略於2005至2020年的花費僅新台幣210億元，但卻節省了4041億元的HIV相關醫療支出；2021至2040年則將花費280億元，但節省HIV相關的醫療支出3213億元，兩個區間的效益費用比分別為18.94及11.47。防疫不分藍綠白，中央和地方會持續推行。

愛滋 羅一鈞 衛福部

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