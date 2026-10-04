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秋涼來了！明後新一波東北季風增強降溫有感 北東白天26-28度

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明天起新一波較強的東北季風影響台灣。北部及東半部有局部短暫陣雨，大台北、東北部及東部迎風面降雨比較明顯。聯合報系資料照
明天起新一波較強的東北季風影響台灣。北部及東半部有局部短暫陣雨，大台北、東北部及東部迎風面降雨比較明顯。聯合報系資料照

把握今天好天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒指出，今天東北季風減弱天氣回穩，明起東北季風再增強，北東轉濕涼。

林孝儒指出，今天東北季風減弱，水氣減少，各地天氣回穩，除基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫陣雨，其餘地區大多維持多雲到晴。午後受熱力作用影響，南部及各地山區仍有零星短暫陣雨機會，整體降雨範圍有限。

溫度方面，林孝儒說，今各地白天氣溫回升，北部及東半部高溫約29至32度，中南部約32至34度，部分內陸地區仍有較高溫出現的機會，中午前後感受偏熱。

林孝儒指出，明天起新一波較強的東北季風影響台灣。北部及東半部有局部短暫陣雨，大台北、東北部及東部迎風面降雨比較明顯，也要留意局部較大雨勢；中南部位於背風側，天氣變化相對較小，仍以多雲或晴為主。

這一波東北季風強度較前一波偏強，林孝儒說，周一至周二北部及東北部白天高溫將逐漸下降至26至28度，加上東北風增強及局部降雨，體感明顯轉涼；中南部受影響有限，白天高溫約30至33度，南北溫度大。周三之後水氣減少，迎風面降雨範圍可望縮小，不過北部及東北部早晚氣溫仍偏低，秋涼感受更明顯。

此外，林孝儒指出，今年第26號颱風彩雲目前位於台灣東方遠洋面，未來持續朝北方至日本以東海面移動，距離台灣遙遠，對台灣天氣沒有直接影響。

值得注意的是，目前中太平洋另有颶風Nolo持續向西移動，預測最快明天將跨越國際換日線進入西北太平洋，屆時將由「颶風」轉為西北太平洋所稱的「颱風」，是較少見的跨洋區熱帶氣旋，但對台灣沒有影響。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

東北季風 恆春 氣溫

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