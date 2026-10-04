又要有3颱？吳聖宇：中太平洋颶風NOLO明天越過換日線變27號颱風

又要有3颱了嗎？目前除了第26號中颱彩雲，明天第27號颱風也可能生成。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，遠洋的熱帶系統目前相當熱鬧，除了正在北上的彩雲颱風，遠方遠道而來的中太平洋颶風NOLO預估也將在明天(5日)凌晨到上午之間正式越過換日線進入西太平洋，屆時將變成今年第27號颱風NOLO，正式中文名稱待氣象署翻譯，這也是今年第一個跨界成功的系統，前一個中太平洋颶風LALA在跨界前轉化為溫帶氣旋而不算數。

吳聖宇說，同時間在低緯度還有一個熱帶擾動94W，未來也將逐漸發展，預報資料顯示有機會成為下一個熱帶性低氣壓或是颱風系統，不過大趨勢仍是遠洋拋物線北轉，距離台灣同樣太遠，對台灣天氣造成影響的機會很低。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。