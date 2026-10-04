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9年前「躲起來」的24吋焰火國慶再戰台東 攝影玩家：盼成功綻放

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東國慶焰火日前進行3分鐘試放，夜空綻放繽紛焰火，吸引攝影玩家搶拍；不過當天試放未包含24吋巨型焰火，真正的「大咖」將留待10月10日正式施放。記者尤聰光／攝影
台東國慶焰火日前進行3分鐘試放，夜空綻放繽紛焰火，吸引攝影玩家搶拍；不過當天試放未包含24吋巨型焰火，真正的「大咖」將留待10月10日正式施放。記者尤聰光／攝影

睽違9年，115年國慶焰火將於10月10日在台東登場，本次以「世界的方舟・南島台灣」為主題，預計晚間8時至8時30分，在卑南溪出海口南岸施放長達30分鐘、逾1萬9千發絢麗焰火；其中從3吋、5吋、8吋、10吋、12吋、16吋到24吋大型高空焰火，施放高度從60公尺至600公尺，讓攝影玩家及民眾相當期待。

其中最受矚目的24吋巨型高空焰火，其實並非首度在台東亮相。2017年國慶焰火同樣在台東施放時，也曾安排24吋巨型焰火登場，但當時最終未能成功施放，讓守候多時的攝影愛好者留下深刻印象，也成為不少玩家至今仍記得的「台東國慶焰火往事」。

據當時活動資料，24吋巨型焰火當年號稱為台灣首度施放，並是繼日本、澳洲後，全球第3次施放的超大型焰火。單顆焰火爆破後的直徑可達約800公尺，最高施放高度約700公尺，規模相當驚人。

今年國慶焰火再次安排24吋巨型焰火，消息一出，也讓曾參與2017年國慶焰火拍攝的攝影玩家重新燃起期待。不少玩家得知消息後直呼：「它真的又要出現了嗎？」、「這次將是台灣唯一完整呈現的24吋！」也有人期待今年能順利捕捉到24吋巨型焰火在台東夜空綻放的完整畫面。

有攝影愛好者回憶，2017年當時施放過程中，鄰近的16吋低空煙火也同步施放，過程中曾出現低空爆炸情況，原本讓大家引頸期盼的24吋巨型焰火最後並未順利呈現，讓不少攝影玩家扼腕不已。

也因此，經過9年再度迎來國慶焰火，這顆曾經讓攝影玩家「等了又等」的24吋巨型焰火，今年能否順利升空、在卑南溪出海口上空完整綻放，已成為攝影圈近期熱議話題。有玩家笑稱，2017年它是「躲起來了」，今年則希望它不要再玩失蹤，讓大家把這顆「巨砲」完整收入鏡頭。

2017年台東國慶焰火曾在卑南溪出海口架設24吋巨型焰火，巨大的焰火彈垂直矗立在施放區，當時時任縣長長黃健庭雙手仍無法環抱巨大管柱體；睽違9年，今年國慶焰火預計再度挑戰24吋焰火，吸引大批攝影玩家關注。聯合報系資料照
2017年台東國慶焰火曾在卑南溪出海口架設24吋巨型焰火，巨大的焰火彈垂直矗立在施放區，當時時任縣長長黃健庭雙手仍無法環抱巨大管柱體；睽違9年，今年國慶焰火預計再度挑戰24吋焰火，吸引大批攝影玩家關注。聯合報系資料照

台東 國慶 國慶焰火

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