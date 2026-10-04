東北季風來了宜蘭出現雷雨 粉專揭原因

最近有兩波東北季風增強，上周五及明天，北東轉雨、轉涼。氣象粉專「林老師氣象站」今天指出，前天（10月2日）晚間22時開始到昨天（3日）清晨1時，宜蘭地區（玉蘭、雙連埤等地）在東北季風的環境下，下了接近3小時的間歇性雷陣雨；中央氣象署同步也針對宜蘭地區發布豪雨特報，並指出有局部大雨發生的機率。在季節轉換的過渡時期，並不是常見的天氣現象。

至於可能原因，「林老師氣象站」指出，首先是東北季風提供水氣的來源，由於宜蘭地區位於東北季風的迎風面，正在整個水氣傳輸的路徑上，環境氣流從海面吹向陸地時，常易攜帶大量水氣。

其次是宜蘭地形把氣流強迫「抬升」，「林老師氣象站」說，當東北季風進入宜蘭後，受到中央山脈、雪山山脈地形阻擋，宜蘭畚箕型的特殊地形，環流挾帶水氣不但被迫抬升，甚至在地形前緣產生輻合，使得對流雲系更為有利發展，降雨也更有效率。

此外，「林老師氣象站」指出，環境對流不穩定度增大。典型冬季東北季風降雨，多屬於層狀雲系降雨，是比較穩定、雨勢較為均勻的類型。但是2日下半天起，由於低層大氣具有相當程度的暖濕空氣，加上當時海溫偏高，當東北季風的較冷空氣進入低層暖濕環境後，環境對流不穩定度增大，容易增加低層垂直溫度差，使得部分雨雲發展成較深厚的積狀對流雲，進一步衍生成雷雨現象。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。