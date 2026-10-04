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要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

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要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
明起東北季風增強，明天北、東轉雨，有較大雨勢。聯合報系資料照
明起東北季風增強，明天北、東轉雨，有較大雨勢。聯合報系資料照

要變天了，把握今天好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今日水氣減、天氣略好轉；東半部雲量稍多，偶有局部短暫降雨，中南部晴朗、山區午後有局部短暫降雨的機率。各地白天仍偏熱、早晚略偏涼。

今各地區氣溫如下：北部22至34度、中部20至36度、南部22至36度及東部23至34度。

吳德榮指出，明日、周二東北季風增強，氣溫明顯下降(但與「大陸冷氣團」的強度、還差得很遠)，北台轉涼；明日北、東轉雨、有較大雨勢，周二水氣漸減，北、東降雨減少，南部山區午後偶有局部短暫降雨。

至於三至周五背風面晴朗穩定，東半部多雲時晴、偶有零星降雨；北舒適、南微熱，因輻射冷卻、清晨氣溫低(台北測站約僅可降至在20度左右，全台平地最低溫則可降至16度左右)、日夜溫差大。

國慶連假天氣，吳德榮表示，國慶日(周六10日)北部、東半部水氣增多、轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台氣溫略降。下周日(11日)水氣漸減，北、東降雨減少，中南部晴朗穩定。

颱風方面，吳德榮說，最新(4日2時)氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，第26 號中颱彩雲在關島北方海面，將為半徑300公里的大型颱風，未來大致偏北轉北北東而行，朝日本東方海面前進。最新(3日20時)歐洲(ECMWF)模式系集模擬顯示，大致以偏北轉北北東的機率最高，無侵台機率。東太平洋的「颶風」NOLO，將於明(5)日跨過換日線，變身為西北太平洋的「颱風」，對台無威脅。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

國慶 吳德榮 連假

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