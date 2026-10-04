「為愛自主 環島前行」台北慈濟為5組神經退化罕病家庭預立醫療決定

「為愛自主，環島前行」第二站來到台北慈濟，十月一日由台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康演講，帶領ACP專業諮商團隊提供服務，到場的神經退化類罕病家庭病友與家屬13人，另有20多位罕病家庭參與線上宣講活動，共有五組罕病家庭完成預立醫療照護諮商（ACP）與簽署預立醫療決定（AD）。

神經退化類的罕病病友常常被形容是「大腦與神經的指揮系統慢慢斷聯」，病友症狀和嚴重程度不同，有些先從「手腳無力」開始，有些則是從「講話含糊」或「容易跌倒」開始。小腦萎縮症、漸凍人、亨丁頓舞蹈症（HD ）、夏柯─馬利─斯氏症（Charcot-Marie-Tooth disease，簡稱 CMT）等，都是「神經退化類罕病」。

神經退化類病友的願望清單中，有一項是簽署預立醫療決定（AD）時，為愛前行基金會得知後，立刻透過綠色通道夥伴，即台北慈濟醫院攜手辦理病友專場活動，並全額補助病友及兩位家屬ACP諮商費用。

為愛前行基金會指出，罕病家庭呼籲政府擴大補助對象，現行免費預立醫療照護諮商的六類對象裡，並未包含全部的罕見疾病族群。夏柯 ─馬利─杜斯氏症（CMT）在青壯年前發病、認知正常、未滿 65歲，必須自費諮商，再若上家人同行就是一筆不小的負擔。

另外，簽了之後，仍遇到AD啟動困境 預立醫療決定要能被執行，病人須符合《病人自主權利法》五款臨床條件之一，第五款是中央主管機關公告之疾病，而夏柯─馬利─杜斯氏症（CMT）不在裡面，同樣神經一年年退化、同樣走向失能，病友期盼第五款能納入更多罕見疾病的族群。

目前病主法第五款公告疾病只有十二類：囊狀纖維化症、亨丁頓氏舞蹈症、 脊髓小腦退化性動作協調障礙、脊髓性肌肉萎縮症、肌萎縮性側索硬化症（漸凍症）、多發性系統萎縮症、裘馨氏肌肉失養症、肢帶型肌失養症、Nemaline 線狀肌肉病變、原發性肺動脈高壓、遺傳性表皮分解性水泡症、先天性多發性關節攣縮症。

因此，為愛前行基金會與罕見疾病基金會、台灣弱勢病患權益促進會共同提出三項訴求：

一、將政府公告之法定罕病納入《病主法》第14條第一項第五款的適用對象

二、擴大政府補助，給付法定罕病及特殊重症ACP諮商費

三、鼓勵補助重症、困難個案等 創新預立醫療照護諮商（ACP）與簽署預立醫療決定（AD）服務模型

另外，許多家屬以為簽署AD等於放棄治療。常佑康指出，簽署AD不等於放棄治療，臨床狀況複雜多變， 不應只有「不顧一切治療到底」、或「拒絕所有治療」這兩種極端選項，很多一開始看似嚴重的狀況，經過及時、對症的診斷與治療，病人的病情可以得到明顯改善。

常佑康指出，臨床曾見非生命末期的高齡病人，雖被診斷嚴重肺炎併發呼吸衰竭，經過抗生素、插管、呼吸器支持療法後，病情大幅改善，最後病人可以拔管，恢復健康與生活品質。

這些在還沒確定病情不可逆、進入生命末期的的患者，可進行「限時醫療嘗試」，免除家屬與醫療團隊「什麼都沒做就放棄病人」的壓力，同時給予有機會恢復的病人適切的治療。

常佑康指出，病主法五種臨床條件中的「不可逆昏迷」與「永久性植物人」，需經過三到六個月 的觀察期，就是希望經由設有決策點及最久嘗試三到六個月的「限時醫療嘗試」，讓有機會進步及甦醒的病人得到該有的治療與恢復機會。

除非「不可逆昏迷」的病人，經醫學檢查及兩位神經醫學專科醫師評估，有明確醫學證據確定這個昏迷病人沒有恢復機會，才可啟動AD撤除治療。常佑康指出，對許多罕病家庭來說，這一點尤其重要：病程可能會一年年往下走，但簽AD並不是放棄治療，而是趁還能表達的時候，把話說清楚，自己做決定。

為愛前行基金會出，歡迎民眾利用門診預約ACP諮商，完成預立醫療決定簽署。各縣市ACP門 診資訊查詢，請洽衛福部網站。

●「為愛前行」邀請您捐款支持為愛環島行動：

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