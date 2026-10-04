快訊

宜蘭五金建材行暗夜惡火 易燃物高溫造成搶救困難…一家6口釀4死

要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

抄表有誤…民眾電費突暴漲 立委批台電低級錯誤

聽新聞
0:00 / 0:00

「為愛自主 環島前行」台北慈濟為5組神經退化罕病家庭預立醫療決定

聯合報／ 記者李樹人／台北即時報導
為愛前行基金會舉辦「為愛自主，環島前行」，第二站來到新北市，在台北慈濟為神經退化類罕病家庭病友與家屬進行預立醫療照護諮商（ACP）。圖／為愛前行基金會提供
為愛前行基金會舉辦「為愛自主，環島前行」，第二站來到新北市，在台北慈濟為神經退化類罕病家庭病友與家屬進行預立醫療照護諮商（ACP）。圖／為愛前行基金會提供

「為愛自主，環島前行」第二站來到台北慈濟，十月一日由台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康演講，帶領ACP專業諮商團隊提供服務，到場的神經退化類罕病家庭病友與家屬13人，另有20多位罕病家庭參與線上宣講活動，共有五組罕病家庭完成預立醫療照護諮商（ACP）與簽署預立醫療決定（AD）。

神經退化類的罕病病友常常被形容是「大腦與神經的指揮系統慢慢斷聯」，病友症狀和嚴重程度不同，有些先從「手腳無力」開始，有些則是從「講話含糊」或「容易跌倒」開始。小腦萎縮症、漸凍人、亨丁頓舞蹈症（HD ）、夏柯─馬利─斯氏症（Charcot-Marie-Tooth disease，簡稱 CMT）等，都是「神經退化類罕病」。

神經退化類病友的願望清單中，有一項是簽署預立醫療決定（AD）時，為愛前行基金會得知後，立刻透過綠色通道夥伴，即台北慈濟醫院攜手辦理病友專場活動，並全額補助病友及兩位家屬ACP諮商費用。

為愛前行基金會指出，罕病家庭呼籲政府擴大補助對象，現行免費預立醫療照護諮商的六類對象裡，並未包含全部的罕見疾病族群。夏柯 ─馬利─杜斯氏症（CMT）在青壯年前發病、認知正常、未滿 65歲，必須自費諮商，再若上家人同行就是一筆不小的負擔。

另外，簽了之後，仍遇到AD啟動困境  預立醫療決定要能被執行，病人須符合《病人自主權利法》五款臨床條件之一，第五款是中央主管機關公告之疾病，而夏柯─馬利─杜斯氏症（CMT）不在裡面，同樣神經一年年退化、同樣走向失能，病友期盼第五款能納入更多罕見疾病的族群。

目前病主法第五款公告疾病只有十二類：囊狀纖維化症、亨丁頓氏舞蹈症、 脊髓小腦退化性動作協調障礙、脊髓性肌肉萎縮症、肌萎縮性側索硬化症（漸凍症）、多發性系統萎縮症、裘馨氏肌肉失養症、肢帶型肌失養症、Nemaline 線狀肌肉病變、原發性肺動脈高壓、遺傳性表皮分解性水泡症、先天性多發性關節攣縮症。  

因此，為愛前行基金會與罕見疾病基金會、台灣弱勢病患權益促進會共同提出三項訴求：

一、將政府公告之法定罕病納入《病主法》第14條第一項第五款的適用對象

二、擴大政府補助，給付法定罕病及特殊重症ACP諮商費

三、鼓勵補助重症、困難個案等 創新預立醫療照護諮商（ACP）與簽署預立醫療決定（AD）服務模型

另外，許多家屬以為簽署AD等於放棄治療。常佑康指出，簽署AD不等於放棄治療，臨床狀況複雜多變， 不應只有「不顧一切治療到底」、或「拒絕所有治療」這兩種極端選項，很多一開始看似嚴重的狀況，經過及時、對症的診斷與治療，病人的病情可以得到明顯改善。

常佑康指出，臨床曾見非生命末期的高齡病人，雖被診斷嚴重肺炎併發呼吸衰竭，經過抗生素、插管、呼吸器支持療法後，病情大幅改善，最後病人可以拔管，恢復健康與生活品質。

這些在還沒確定病情不可逆、進入生命末期的的患者，可進行「限時醫療嘗試」，免除家屬與醫療團隊「什麼都沒做就放棄病人」的壓力，同時給予有機會恢復的病人適切的治療。

常佑康指出，病主法五種臨床條件中的「不可逆昏迷」與「永久性植物人」，需經過三到六個月 的觀察期，就是希望經由設有決策點及最久嘗試三到六個月的「限時醫療嘗試」，讓有機會進步及甦醒的病人得到該有的治療與恢復機會。

除非「不可逆昏迷」的病人，經醫學檢查及兩位神經醫學專科醫師評估，有明確醫學證據確定這個昏迷病人沒有恢復機會，才可啟動AD撤除治療。常佑康指出，對許多罕病家庭來說，這一點尤其重要：病程可能會一年年往下走，但簽AD並不是放棄治療，而是趁還能表達的時候，把話說清楚，自己做決定。

為愛前行基金會出，歡迎民眾利用門診預約ACP諮商，完成預立醫療決定簽署。各縣市ACP門 診資訊查詢，請洽衛福部網站。

●「為愛前行」邀請您捐款支持為愛環島行動：

https://afl.org.tw/civicrm/contribute/transact?reset=1&id=2 

●企業認養或醫院想加入「綠色通道」請洽

 service@afl.org.tw、02-2382-0321。

為愛前行基金會透過「一站式病主友善服務」，十月一日在台北慈濟協助五組罕病家庭完成預立醫囑簽署。圖／為愛前行基金會提供
為愛前行基金會透過「一站式病主友善服務」，十月一日在台北慈濟協助五組罕病家庭完成預立醫囑簽署。圖／為愛前行基金會提供

環島 慈濟 預立醫療

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

安基生技甘迺迪氏症新藥AJ201挺進美國三期臨床 全球授權進入關鍵期

國人胃息肉切除量暴增近9成…傳「止血夾狂人」收費動輒10萬 學會說重話

專家教你保／挑選防癌險 掌握四大關鍵

相關新聞

過度醫療…胃息肉切除 5年暴增85%

國內胃息肉切除件數近年暴增，五年增加約八成五，近期更傳出有醫師切除胃息肉，向病患收取十一萬元自費費用，引發過度醫療疑慮。台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模表示，醫師不應利用醫病知識落差，讓民眾冒風險接受不必要的切除，呼籲醫界自律，學會也將推出「民眾版就醫指南」，幫助判斷胃息肉是否需要切除。

胃息肉切不切 醫坦言有灰色地帶

胃息肉切除案量暴增，台灣消化系內視鏡學會呼籲醫界自律，引發正反討論。昕新智慧診所院長朱光恩表示，胃息肉切除與否除考量醫學、倫理，也涉及病人需求及醫療糾紛風險。多數民眾接受胃鏡前，會在同意書勾選發現息肉時是否一併切除，若病人已同意切除，麻醉醒來後卻發現醫師「有看到卻沒切」，反而引發爭議。

大腸息肉若非高風險 免頻繁回診

台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模觀察，除了胃鏡檢查存在胃息肉過度切除的疑慮，大腸鏡也面臨過度追蹤問題。部分醫師會要求曾切除大腸息肉者每年回診檢查，但依照指引非高風險患者並不需要高頻率回診，除了增加患者醫療負擔，也可能排擠真正有內視鏡檢查需求的患者。

南部首間…旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

要變天了！吳德榮：北東明轉雨降溫 國慶連假天氣出爐

要變天了，把握今天好天氣。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄…

「為愛自主 環島前行」台北慈濟為5組神經退化罕病家庭預立醫療決定

「為愛自主，環島前行」第二站來到台北慈濟，十月一日由台北慈濟醫院放射腫瘤科醫師常佑康演講，帶領ACP專業諮商團隊提供服務，到場的神經退化類罕病家庭病友與家屬13人，另有20多位罕病家庭參與線上宣講活動，共有五組罕病家庭完成預立醫療照護諮商（ACP）與簽署預立醫療決定（AD）。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。