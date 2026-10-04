油價已凍漲4周 地緣政治仍有風險

中油宣布，本周國內油價繼續凍漲，已連續三周維持汽柴油售價。行政院九月三日通過追加預算增資及撥補中油方案後，至今為止是第五個周六，共計四周凍漲，僅有其中一周汽、柴油微漲○點七元及○點六元。

本周汽、柴油價格分別為九二無鉛汽油每公升卅一點二元、九五無鉛汽油每公升卅二點七元、九八無鉛汽油每公升卅四點七元、超級柴油每公升廿九點九元。

中油表示，中東局勢持續緊張，美國加強軍事部署，國際油價仍是高檔震盪，為照顧國內民生與平穩物價，除政府擴大貨物稅減徵，汽、柴油分別吸收三點七元及二點一元外，中油為維持亞鄰最低價並持續執行美伊戰爭專案平穩機制，十月五日至十月十一日中油公司各再加碼吸收六點四元及八點二元，合計汽、柴油各共吸收十點一元及十點三元，換取國內汽、柴油的價格維持不調整。

法國總統馬克宏二日宣布，七大工業國集團（Ｇ７）將釋出一億桶石油及柴油，國際油價回軟。由於油價回跌，預期通膨壓力頓減，加上美國最新公布九月就業數據不如預期，市場大幅降低對聯準會十月底升息的預期，為股市帶來利多，美股及歐股同受此利多消息影響而收紅。

雖然油價回軟，但法人指出，油價仍可能維持高檔波動與高風險溢價，且即使後續美伊衝突趨緩、海峽航運順利恢復，但原油供給集中風險仍將推升地緣政治風險溢價成為常態，預期將為油價提供下檔支撐。