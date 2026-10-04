曾收1萬2天價帳單 複查後驟降6千

有網友收到天價電費帳單，近日發文到Threads引發討論，類似狀況層出不窮。去年秋天，新北徐太太收到一萬二千元的電費帳單，住戶直呼誇張，後來台電複查後驟降為六千多元，原因也是因為抄錯電表，讓她直呼下次要多看一眼。

「我收到破萬元電費帳單時，直接心臟漏跳半拍！」新北市徐太太說，去年秋天她也收到過烏龍帳單，家裡平常電費約二、三千元，就算夏天開冷氣頂多四、五千，那次電費帳單直接翻倍一萬二，「真的整個人愣住，腦中閃過好多問號，冷氣壞了？下個月要吃土了？被偷接電了？」

徐太太說，由於帳單實在太誇張，她立刻撥打台電一九一一客服專線反映，被告知將派員複查電表，幾天後收到新帳單，上面蓋了紅字「原電費繳費單作廢」，金額修正為六千多元；她不禁想，以往收到帳單就直接繳費，即使金額較高也沒注意，會不會也是抄錯電表？

徐表示，當時也把這筆烏龍帳單，發文到社群討論，後來收到金額暴增異常帳單，千萬不要直接繳費，也不可擺爛不繳，只會被罰遲繳違約金，甚至停電；最正確的作法就是打一九一一申請複查，台電會先幫你暫緩催繳。

不過，現在有許多民眾的水電費都是使用自動扣繳，根本不會注意到費用是否突然暴增。遭到台電「校正回歸」電費的網友就發文表示，過去本想設定自動扣繳比較省心，但經此事件後，還是決定手動繳款，以免錢如何不見了都不知道。