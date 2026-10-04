聽新聞
0:00 / 0:00

曾收1萬2天價帳單 複查後驟降6千

聯合報／ 記者林昭彰／新北報導
電費帳單錯誤問題屢見不鮮，民眾只能自行核實自家電表度數，是否與帳單上的度數相同。圖為民眾檢視電表用電情形示意圖。記者張文玠／攝影
電費帳單錯誤問題屢見不鮮，民眾只能自行核實自家電表度數，是否與帳單上的度數相同。圖為民眾檢視電表用電情形示意圖。記者張文玠／攝影

有網友收到天價電費帳單，近日發文到Threads引發討論，類似狀況層出不窮。去年秋天，新北徐太太收到一萬二千元的電費帳單，住戶直呼誇張，後來台電複查後驟降為六千多元，原因也是因為抄錯電表，讓她直呼下次要多看一眼。

「我收到破萬元電費帳單時，直接心臟漏跳半拍！」新北市徐太太說，去年秋天她也收到過烏龍帳單，家裡平常電費約二、三千元，就算夏天開冷氣頂多四、五千，那次電費帳單直接翻倍一萬二，「真的整個人愣住，腦中閃過好多問號，冷氣壞了？下個月要吃土了？被偷接電了？」

徐太太說，由於帳單實在太誇張，她立刻撥打台電一九一一客服專線反映，被告知將派員複查電表，幾天後收到新帳單，上面蓋了紅字「原電費繳費單作廢」，金額修正為六千多元；她不禁想，以往收到帳單就直接繳費，即使金額較高也沒注意，會不會也是抄錯電表？

徐表示，當時也把這筆烏龍帳單，發文到社群討論，後來收到金額暴增異常帳單，千萬不要直接繳費，也不可擺爛不繳，只會被罰遲繳違約金，甚至停電；最正確的作法就是打一九一一申請複查，台電會先幫你暫緩催繳。

不過，現在有許多民眾的水電費都是使用自動扣繳，根本不會注意到費用是否突然暴增。遭到台電「校正回歸」電費的網友就發文表示，過去本想設定自動扣繳比較省心，但經此事件後，還是決定手動繳款，以免錢如何不見了都不知道。

帳單 電費 電費帳單

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

抄錯表還是被偷接電？她收破萬電費「心臟漏半拍」 親揭聯絡台電SOP

反指標女神巴逆逆砸600萬大舉買入 網見對帳單嘆「不要啊」：放過大家

時時掛嘴邊！婆婆喊幫孫存6萬美元保單 10年後要求200萬買回媳氣炸

股票部位1.2億「一天波動數百萬」！上班心情全被行情綁架 他想全換0050求解

相關新聞

佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

今年適逢佛光山開山六十周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會昨在台北大巨蛋辦二○二六年世界會員代表大會，邀世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括榮譽總會長吳伯雄、台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠和總會長潘維剛，共同見證佛光山弘法六十載里程碑。

南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

有行旅／清邁祕境 尋訪美學之旅

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

第卅六屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出八名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮十月十七日舉行。

冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。