自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

台電統計，二○二五年住宅每戶平均月用電量在非夏月期間是三○八度，到了夏月（六至九月）因為氣溫上升，使得月用電量增加至四一八度，相較於非夏月期間用電量高出近四成，也使每月電費平均增加約四四六元，其中，三二六元（約百分之七十三）來自於用電量增加，受夏月電價而增加的部分則是一百二十元（約百分之廿七）。

台電建議，民眾可對比去年同期帳單，較能客觀確認用電是否出現異常。而過往，電費高漲除了夏月電費因素之外，有時候，抄表員不慎抄錯電表度數，也是電費突然暴增的原因之一。

為提升電力管理效率並打破傳統人工抄表的時空限制，台電持續推動智慧電表布建，高壓ＡＭＩ智慧電表布建已於二○一三年完成；低壓部分（住家、小商店）則採逐年分批布建，截至今年七月已累計完成四五○點九萬具智慧電表安裝，全部低壓表制用戶約一千五百萬戶，換裝完成占比約三成，安裝智慧電表用戶就不再由人工抄表，不會發生因抄表錯誤而致帳單錯誤情形。

不過，智慧電表記錄的用電數據是否正確，也迭遭民眾質疑。台電說明，智慧電表相關設備的採購都要通過經濟部標準檢驗局檢驗合格，用戶如果認為電費或用電度數異常，或懷疑電表失準，可聯繫台電協助查驗電表。

對於台電屢傳錯帳事件，消基會董事長鄧惟中表示，透過智慧電表可直接上傳用電數據，相對精確。不過台電目標是二○三○年完成六百萬戶布建智慧電表的目標，但這一目標仍然不及全台家用戶的一半，呼籲台電加速腳步，讓智慧電表更普及化，才能避免手抄電表錯誤的事件層出不窮。