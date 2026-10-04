佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

聯合報／ 記者楊正海／台北報導
佛光山開山60周年，國際佛光會中華總會3日在台北大巨蛋辦2026年世界會員代表大會，國際佛光會世界總會榮譽總會長吳伯雄（右二）與吳志揚（左）、吳志剛（右）父子三人，及台北市長蔣萬安（左二）一同出席。記者余承翰／攝影
佛光山開山60周年，國際佛光會中華總會3日在台北大巨蛋辦2026年世界會員代表大會，國際佛光會世界總會榮譽總會長吳伯雄（右二）與吳志揚（左）、吳志剛（右）父子三人，及台北市長蔣萬安（左二）一同出席。記者余承翰／攝影

今年適逢佛光山開山六十周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會昨在台北大巨蛋辦二○二六年世界會員代表大會，邀世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括榮譽總會長吳伯雄、台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠和總會長潘維剛，共同見證佛光山弘法六十載里程碑。

去年大會在台北小巨蛋舉行，吳伯雄當時希望未來能在台北大巨蛋舉行，這次也提到感謝蔣萬安促成此次世界會員代表大會於巨蛋舉辦。蔣萬安說，市府團隊全力協調，克服各項挑戰，讓活動順利舉行。

吳伯雄致詞說，他以四十年前老市長身分，要向蔣萬安說聲謝謝，並帶領四萬人高呼「蔣市長，謝謝」，聲音震撼大巨蛋，蔣則向群眾深深鞠躬。

蔣萬安表示，六十年來，星雲大師率領無數弟子開創佛光山，讓慈悲、智慧與人間佛教深植社會，實踐「佛法生活化、生活佛法化」的理念。他也始終謹記星雲大師「三好、四給」的教誨，也就是「做好事、說好話、存好心」，以及「給人歡喜、給人方便、給人希望、給人信心」，並努力將這份精神落實在市政工作中。

他指出，上任後，市府在一年內讓台北大巨蛋完工啟用，不僅讓市民能夠欣賞球賽、演唱會及各類大型活動，如今更迎來國際佛光會世界會員代表大會，讓來自世界各地的佛光人齊聚於此，正是「給人歡喜」的具體實踐。

蔣萬安說，今年適逢星雲大師百歲誕辰，更讓大家感念大師一生無私的付出與奉獻。星雲大師留給後世的不只是法語與思想，更是一股跨越國界、跨越世代，引領人心向善的重要力量。

佛光山 大巨蛋 蔣萬安 星雲大師 吳伯雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

出席銀髮族運動會開幕 蔣萬安盼廣設第二運動中心、鼓勵長者多運動

影／蕭美琴出席台中同濟會長交接典禮 讚揚民間力量建構社會韌性

沈伯洋競選總部4日成立 團隊公布出席人選

國慶總統府光雕展7日開場 回顧總統直選30周年歷程

相關新聞

佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

今年適逢佛光山開山六十周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會昨在台北大巨蛋辦二○二六年世界會員代表大會，邀世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括榮譽總會長吳伯雄、台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠和總會長潘維剛，共同見證佛光山弘法六十載里程碑。

南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

有行旅／清邁祕境 尋訪美學之旅

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

第卅六屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出八名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮十月十七日舉行。

冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。