冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

台電雖強調，系統會在「抄表」及「開票」兩個關卡檢核抄表指數，針對用電數據異常的用戶，產出報表供人員進一步查核。但是，用電數據究竟是多少，才會顯示為異常？台電始終沒有對外給過答案。

雖說用電度數差幾度，電費差距金額不會太多，下一次抄表的時候，就會因為抄表員抄了「正確」的度數，而自動回歸正常。但是，對於一般民營企業來說，誰敢這樣做？

對於民營企業來說，哪一家企業不是提供「正確」無誤的數據，收「正確」的費用，有哪一家企業提供了「錯誤」的帳單，還會請消費者必須要自己注意帳單金額，如果有疑問，可以「自己通知台電來做檢核」？如果是民營企業，不僅企業客服早就被民眾罵翻天，如果帳單一直算錯，這家企業也一定會被市場淘汰。偏偏台電是「獨門孤市」的壟斷生意，所以就可以有恃無恐吃定消費者，把最基本的核實責任都轉嫁給別無選擇的客戶？

此外，現代人忙碌，很多人都選擇採用銀行自動扣繳方式，通常這一群人都不會再去翻開電信帳單、核對銀行扣款金額、更不可能沒事去檢查自家電表度數，更是因為出自對於國營公司的信賴，認為不會有溢收錯帳的情況。

但從連年實證來看，如果民眾沒有自己去核對帳單，很有可能出錯，但往往民眾都是因為電價突然暴增才會覺得異常，進而向台電反映，問題是，如果不是差距很大的溢收，絕大多數的人可能都不會發現。換言之，民眾可能被台電多收了很多錢而不自覺，甚至台電自己可能也不知道。

一個抄表的錯誤，不僅是占民眾便宜，見微知著，如果連表都抄不對、連帳單都記不清楚，那台電內部的許多數據真實性，是不是都會存在「疑慮」，這家公司的管理不是大有問題嗎？

現在已經是科技、人工智慧（ＡＩ）的時代，台電總表示，使用智慧電表，就可以解決人工抄表錯誤的問題。若是如此，台電就應該更加積極更換智慧電表，降低人工帶來的錯誤率，這應該是一間企業應有的本分與責任，而不是年年都因為帳單錯誤這種基本問題，讓民怨沸騰，轉頭還伸手要納稅錢補貼。