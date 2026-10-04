醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

聯合報／ 記者翁唯真／台北報導
花蓮慈濟醫院院長林欣榮是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年醫療奉獻獎的特殊貢獻獎。記者邱德祥／攝影
花蓮慈濟醫院院長林欣榮是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年醫療奉獻獎的特殊貢獻獎。記者邱德祥／攝影

第卅六屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出八名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮十月十七日舉行。

林欣榮長期專注腦中風治療、腦庫建置及幹細胞研究，並推動中西醫整合與精準醫療。近年更帶領花蓮慈濟醫院發展自體骨髓幹細胞治療中風，將創新療法導入臨床，提升東部重症及尖端醫療量能。

八名個人醫療奉獻獎得主分別為，羅東聖母醫院身心科主治醫師郭約瑟，他長年深耕宜蘭偏鄉及社區照護；秀傳醫療體系總顧問林啓禎投入兒童骨科、脊柱側彎及骨骼發育異常治療，並致力培育人才；台東馬偕醫院急診醫學科主治醫師鄭宏熙守護台東急重症病人廿二年，建立到院前緊急救護體系，並推動五Ｇ行動急診室。

埔里基督教醫院家醫科主治醫師陳楷琳深耕南投逾四十年，投入震災後醫療重建、巡迴醫療及長照；屏東基督教醫院院長吳榮州創建屏東縣首間心導管室，強化當地心血管急重症照護。

牙醫師陳立愷長期投入身心障礙者、高齡者及受刑人口腔照護；江紘宇自一九九八年起投入屏東山地、離島巡迴醫療，即使颱風、道路中斷仍持續出診。紗絯居家護理所長吳安綺則深耕花蓮原鄉居家及長照服務，推動預立醫療照護諮商與失智照護。

團體醫療奉獻獎由花蓮慈濟醫院全人整合照護團隊獲得，團隊結合公衛、長照、慢性病管理及預防保健，建立原鄉整合照護模式；團體貢獻獎則頒給天主教中華聖母社會福利慈善事業基金會，深耕嘉義逾廿年，服務涵蓋居家照顧、失智照護、偏鄉醫療接送及身心障礙支持。

林欣榮 慈濟 幹細胞 中風 醫療奉獻獎

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