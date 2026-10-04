大腸息肉若非高風險 免頻繁回診

台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模觀察，除了胃鏡檢查存在胃息肉過度切除的疑慮，大腸鏡也面臨過度追蹤問題。部分醫師會要求曾切除大腸息肉者每年回診檢查，但依照指引非高風險患者並不需要高頻率回診，除了增加患者醫療負擔，也可能排擠真正有內視鏡檢查需求的患者。

邱瀚模指出，近期常見醫師建議民眾每年接受大腸鏡檢查。依全球指引及共識，除非大腸鏡發現三顆以上腺瘤性息肉，或息肉大於一公分，才需提高檢查頻率，多數病人五年甚至七年追蹤一次即可。

台大公衛學院教授陳秀熙表示，衛福部健保署、國健署訂有大腸息肉切除指引，依風險決定追蹤頻率；另有依大腸息肉切除顆數計費的健保給付機制，應可減少過度檢查及治療。

土城醫院副院長蘇銘堯表示，若病理報告顯示為腺瘤性息肉，可依息肉數量、大小決定追蹤頻率；若大於一公分、數量三顆以上，代表病人較容易長息肉、大腸癌風險較高，建議一至三年追蹤一次；若息肉小於一公分、數量少於三顆，則可三至五年追蹤一次。