胃息肉切不切 醫坦言有灰色地帶

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

息肉切除案量暴增，台灣消化系內視鏡學會呼籲醫界自律，引發正反討論。昕新智慧診所院長朱光恩表示，胃息肉切除與否除考量醫學、倫理，也涉及病人需求及醫療糾紛風險。多數民眾接受胃鏡前，會在同意書勾選發現息肉時是否一併切除，若病人已同意切除，麻醉醒來後卻發現醫師「有看到卻沒切」，反而引發爭議。

朱光恩說，自己從事內視鏡檢查約卅年，實務上約七成民眾選擇無痛胃鏡，且幾乎都會在檢查前勾選「發現息肉即一併切除」。他曾聽聞有患者因醫師判斷胃息肉無須切除，向衛生局檢舉並揚言提告的案例。這類現象部分與商業醫療保險有關，患者切除胃息肉後，可申請數萬元理賠，足以抵銷萬餘元的自費健檢費用。

土城長庚醫院副院長蘇銘堯表示，胃鏡發現息肉並不罕見，逾九成屬於良性「胃底腺息肉」，癌化風險極低。首次發現時，若無法單從外觀判斷，可先切片確認；若證實為胃底腺息肉，後續不必反覆切片或切除。若息肉邊緣不整、表面不平滑恐有惡性風險，才考慮切除並定期追蹤。

蘇銘堯指出，息肉大小、數量並非決定是否切除的主要依據，即使一次發現多顆，或息肉大至○點八、一公分，只要確認並非腺瘤等高風險病灶，就不需要切除。

「胃息肉切與不切，有時確實遊走灰色地帶。」朱光恩坦言，內視鏡治療使用電刀等自費項目，確實可能增加醫師營收，但不能因此認定切除都是為賺錢，醫師也可能擔心息肉日後癌變及衍生醫療糾紛。

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