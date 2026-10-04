過度醫療 胃息肉切除5年暴增85%

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導

國內胃息肉切除件數近年暴增，五年增加約八成五，近期更傳出有醫師切除胃息肉，向病患收取十一萬元自費費用，引發過度醫療疑慮。台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模表示，醫師不應利用醫病知識落差，讓民眾冒風險接受不必要的切除，呼籲醫界自律，學會也將推出「民眾版就醫指南」，幫助判斷胃息肉是否需要切除。

近期醫界盛傳，一名患者至南部某醫療院所接受胃鏡、大腸鏡檢查，被發現胃部長出多顆息肉，經建議切除，並勸說使用自費止血夾等，自費總價超過十一萬元。執刀醫師被業內稱為「止血夾狂人」，即使息肉不到一公分、出血風險不高，仍建議患者自費買止血夾，甚至一次使用超過十支，引發過度醫療疑慮。

根據健保署統計，民國一○九年上消化道內視鏡息肉切除術申報案件共一萬七八八五件，至一一三年最新數據顯示，案件量暴增為三萬三○七三件，五年內暴增約八成五。

邱瀚模表示，健保數據顯示，近年胃息肉切除件數幾乎翻倍，增幅明顯不合理。若增加的切除案件多屬惡性病灶，隨著內視鏡診斷、治療量增加，胃癌確診人數理應同步上升，但近年國內胃癌人數不僅持平，還一度微幅下降，顯示大量切除胃息肉未必具有預防胃癌的效果。

而且並非所有胃息肉都需要切除，臨床常見的胃底腺息肉惡性度極低，通常不需切除也不需切片。以台大醫院為例，無論健檢中心或門診，除非息肉出現紅腫、形狀不規則等異常，否則多以觀察為主，但坊間部分自費診所、健檢中心未必如此。

邱瀚模指出，醫師應依息肉種類、外觀及風險審慎評估，可是部分醫療院所卻利用不正確資訊，表面執行醫病共享決策，實際卻利用資訊落差「販賣恐懼」，誘使民眾接受非必要醫療，不僅增加風險，也有違醫療倫理。為此，學會研擬推出民眾版內視鏡檢查及治療指引，提供客觀數據及科學依據，作為醫病討論基礎，避免不當診療蔓延。

無痛麻醉是坊間內視鏡檢查常見的自費項目。健保署前署長李伯璋表示，常有醫師向病人表示，只要加價約八千元，就能在無痛麻醉下一次完成胃鏡及大腸鏡檢查。他認為，無痛內視鏡可減輕病人恐懼、提升醫療品質，健保應考慮納入給付；政府不應放任不必要的醫療浪費，真正有助患者的醫療項目卻未獲給付。

息肉 自費 胃癌 內視鏡 大腸鏡檢查

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

國人胃息肉切除量暴增近9成…傳「止血夾狂人」收費動輒10萬 學會說重話

照胃鏡「順便」切息肉可獲萬元保險理賠 醫憂不切反釀醫療糾紛

恐徒增風險！大腸鏡不必年年做 醫曝判斷關鍵

9成以上基因遺傳造成 台灣每6人就有約1人脂蛋白(a)超標

相關新聞

佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

今年適逢佛光山開山六十周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會昨在台北大巨蛋辦二○二六年世界會員代表大會，邀世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括榮譽總會長吳伯雄、台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠和總會長潘維剛，共同見證佛光山弘法六十載里程碑。

南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

有行旅／清邁祕境 尋訪美學之旅

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

第卅六屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出八名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮十月十七日舉行。

冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。