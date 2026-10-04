過度醫療 胃息肉切除5年暴增85%

國內胃息肉切除件數近年暴增，五年增加約八成五，近期更傳出有醫師切除胃息肉，向病患收取十一萬元自費費用，引發過度醫療疑慮。台灣消化系內視鏡學會理事長邱瀚模表示，醫師不應利用醫病知識落差，讓民眾冒風險接受不必要的切除，呼籲醫界自律，學會也將推出「民眾版就醫指南」，幫助判斷胃息肉是否需要切除。

近期醫界盛傳，一名患者至南部某醫療院所接受胃鏡、大腸鏡檢查，被發現胃部長出多顆息肉，經建議切除，並勸說使用自費止血夾等，自費總價超過十一萬元。執刀醫師被業內稱為「止血夾狂人」，即使息肉不到一公分、出血風險不高，仍建議患者自費買止血夾，甚至一次使用超過十支，引發過度醫療疑慮。

根據健保署統計，民國一○九年上消化道內視鏡息肉切除術申報案件共一萬七八八五件，至一一三年最新數據顯示，案件量暴增為三萬三○七三件，五年內暴增約八成五。

邱瀚模表示，健保數據顯示，近年胃息肉切除件數幾乎翻倍，增幅明顯不合理。若增加的切除案件多屬惡性病灶，隨著內視鏡診斷、治療量增加，胃癌確診人數理應同步上升，但近年國內胃癌人數不僅持平，還一度微幅下降，顯示大量切除胃息肉未必具有預防胃癌的效果。

而且並非所有胃息肉都需要切除，臨床常見的胃底腺息肉惡性度極低，通常不需切除也不需切片。以台大醫院為例，無論健檢中心或門診，除非息肉出現紅腫、形狀不規則等異常，否則多以觀察為主，但坊間部分自費診所、健檢中心未必如此。

邱瀚模指出，醫師應依息肉種類、外觀及風險審慎評估，可是部分醫療院所卻利用不正確資訊，表面執行醫病共享決策，實際卻利用資訊落差「販賣恐懼」，誘使民眾接受非必要醫療，不僅增加風險，也有違醫療倫理。為此，學會研擬推出民眾版內視鏡檢查及治療指引，提供客觀數據及科學依據，作為醫病討論基礎，避免不當診療蔓延。

無痛麻醉是坊間內視鏡檢查常見的自費項目。健保署前署長李伯璋表示，常有醫師向病人表示，只要加價約八千元，就能在無痛麻醉下一次完成胃鏡及大腸鏡檢查。他認為，無痛內視鏡可減輕病人恐懼、提升醫療品質，健保應考慮納入給付；政府不應放任不必要的醫療浪費，真正有助患者的醫療項目卻未獲給付。