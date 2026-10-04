南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

市長陳其邁出席旗山醫院復健病房啟動儀式，見證醫療平權，他指旗山醫院是高雄東九區樞紐，對高齡、急重症及復健患者扮演地方守護神角色，民眾不該因為住得遠，就增加就醫及照顧成本，期許南部首間健保復健病房啟動後能成為典範，進而推廣至全國等地。

旗山醫院院長王蘭福說，院方將以既有ＰＡＣ照護經驗為基礎，強化復能服務，未來會銜接居家醫療、長照及社區照護資源，讓患者從就醫到返家都能獲得完善照護。

健保署長陳亮妤表示，偏鄉民眾中風後若需跨區復健，不僅長途奔波，家屬也增加陪病及照顧負擔，此次復健病房啟動，就是要讓復健醫療走進患者生活，讓病人把握黃金恢復期就近完成復健。她說，復健病房設有臥室、浴室、廚房及客廳等居家模擬環境，也組跨專業團隊規畫復健療程，讓患者從急性治療、功能恢復到返家生活建立不中斷照護，「復健不只在治療室完成訓練，更要讓患者回家後用得到」。