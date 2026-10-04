快訊

AI公司爭霸戰不再只拚效能 「可愛」是下一個致勝利器

聽新聞
0:00 / 0:00

南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

聯合報／ 記者郭韋綺王昭月／高雄報導
旗山醫院健保復健病房模擬臥室、浴室、廚房及客廳等居家環境，並組成跨專業團隊規畫復健療程，讓病患從急性治療、功能恢復到返家生活，建立不中斷的照護模式。圖／健保署提供
旗山醫院健保復健病房模擬臥室、浴室、廚房及客廳等居家環境，並組成跨專業團隊規畫復健療程，讓病患從急性治療、功能恢復到返家生活，建立不中斷的照護模式。圖／健保署提供

衛福部旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

市長陳其邁出席旗山醫院復健病房啟動儀式，見證醫療平權，他指旗山醫院是高雄東九區樞紐，對高齡、急重症及復健患者扮演地方守護神角色，民眾不該因為住得遠，就增加就醫及照顧成本，期許南部首間健保復健病房啟動後能成為典範，進而推廣至全國等地。

旗山醫院院長王蘭福說，院方將以既有ＰＡＣ照護經驗為基礎，強化復能服務，未來會銜接居家醫療、長照及社區照護資源，讓患者從就醫到返家都能獲得完善照護。

健保署長陳亮妤表示，偏鄉民眾中風後若需跨區復健，不僅長途奔波，家屬也增加陪病及照顧負擔，此次復健病房啟動，就是要讓復健醫療走進患者生活，讓病人把握黃金恢復期就近完成復健。她說，復健病房設有臥室、浴室、廚房及客廳等居家模擬環境，也組跨專業團隊規畫復健療程，讓患者從急性治療、功能恢復到返家生活建立不中斷照護，「復健不只在治療室完成訓練，更要讓患者回家後用得到」。

復健 平權 旗山醫院 衛福部 長照 高雄

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

中醫大市醫攜手南藝大 讓藝術從舞台走進醫療

兒少心智病房 年底將開21床

院長講堂／聯安總院長鄭乃源 體悟身體非耗材 慢病防線應提前

健康永續行動家／台北慈濟醫院院長趙有誠 領軍新人見苦知福

相關新聞

佛光山60周年 全球佛光人齊聚大巨蛋

今年適逢佛光山開山六十周年及開山祖師星雲大師百歲誕辰，國際佛光會中華總會昨在台北大巨蛋辦二○二六年世界會員代表大會，邀世界各地佛光人及國際貴賓到場，包括榮譽總會長吳伯雄、台北市長蔣萬安、立法院前院長王金平、內政部長劉世芳，嘉義市長黃敏惠和總會長潘維剛，共同見證佛光山弘法六十載里程碑。

南部首間！旗山醫院啟用復健病房 落實醫療平權

衛福部立旗山醫院昨啟動「健保復健病房試辦計畫」，讓高雄旗美九區中風及急重症患者可就近接受復健，免除長途奔波。旗山醫院今年上半年收治廿一名腦中風急性後期整合照護患者，日常活動能力（ＡＤＬ）平均提升廿二點三分，滿意度近百分之百，未來會銜接出院準備、居家醫療及長照服務。

有行旅／清邁祕境 尋訪美學之旅

有行旅「清邁 微風中的美麗與藝術」帶領旅人走訪電影「泰囧」祕境湄康蓬山村，手作雨樹市集，探訪聚落工坊。四季飯店二連泊，住進湄林谷地稻田；融合殖民建築與現代設計的精品旅宿安納塔拉三連泊，體驗泰北「頌缽瑜伽」或「田園瑜伽」，走訪美學導師蔣勳旅居清邁屢訪的無夢寺。

醫奉獎揭曉 花蓮慈濟醫院院長林欣榮獲特殊貢獻獎

第卅六屆醫療奉獻獎得主昨揭曉，花蓮慈濟醫院院長林欣榮長年投入腦中風、巴金森氏症及幹細胞研究，且是國內將幹細胞成功移植於巴金森氏症病人的先行者，獲得今年的特殊貢獻獎。醫奉獎另選出八名個人醫療奉獻獎得主，以及團體醫療奉獻獎、團體貢獻獎各一組，頒獎典禮十月十七日舉行。

冷眼集／烏龍帳單 台電獨門生意吃定消費者

每一年，網路上總會有不少民眾說自家電費帳單「又錯了」，雖說抄表員難免出錯，但帳單錯誤率連年這麼高，台電真的應該用心檢討ＳＯＰ（標準作業程序）管理，降低錯誤率是一個企業該有的基本態度。

自保之道 比對去年同期帳單揪出異常

夏季電費高峰期剛過，民眾收到最近一期帳單時，大多心存疑惑，除了開冷氣，其他電器用電量並沒有大幅使用，為什麼夏季電費高得離譜？如果電費高出不少，民眾又該如何自救？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。